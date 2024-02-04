徵「和尚月薪5萬」6條件曝　眾人笑：該遁入空門了

▲台南一間佛舍徵出家人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日前有網友在社群貼出一張報紙徵和尚的啟事，徵發願出家弘法眾，提件為能唱善音、勤勞不懈等6條件，月薪高達5萬元。不過，該佛舍住持也強調，沒那麼簡單，「要發心出家那才有辦法啦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲出家人月薪有5萬元。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO在爆廢公社發文，「唉，我努力加班加到天昏地暗都沒有5萬。」原PO貼出報紙的工作徵人啟事上面寫，找「發願出家的弘法眾」，要能唱善音、無不良嗜好、願受教者、整齊清潔、合群不鬥、勤勞不懈，而供養金5萬元，並強調「此為出家，找工作勿試。」

此文曝光後，網友紛紛留言「生活艱難，是時候遁入空門了」、「開眼界了」、「月薪五萬，但要自行化緣」、「有缺尼姑嗎」、「下班可以酒肉一下嗎」。

據《華視新聞》報導，該佛舍為台南金剛苑，住持達忍法師說，他要找幫往生者誦經的出家人，而這工作時間早晚不固定，更沒有休假，要天天讀經書，而且一定要皈依佛門，「要發心出家那才有辦法啦。」達忍法師解釋，如果真的有心當佛門弟子，對經藏很了解，唱善音能打動人心，那月供養金可能不只5萬，10萬都有可能，不過出家要想清楚。

達忍法師說，不過出家對泰國人來說是小菜一碟，據傳泰國人一生可以不當兵，但一定要出家一次，因民眾相信出家可以積德，短則一周，長則以年紀算，反觀台灣要剃度唸經吃素，就算有供養金，師父也沒那麼好當，錢真的不好領。

▲出家對泰國人來說很普遍，圖為和尚領錢。（圖／達志／美聯社）

延伸閱讀

▸ 熱心婦捐400件羽絨外套指定送到災區某中學 竟全被郵政公司當愛心物資發光了

▸ 冷氣師傅年終被砍「4萬5變5000」！氣憤離職 妻抱不平怒：公司欺負人

▸ 福建新娘凌晨2點出嫁…網一看毛炸「像極鬼片場景」 真實原因曝光