陸股跌不停！陸證監會：嚴打惡意做空「認真傾聽投資人聲音」

▲陸股跌不停，許多股民已被迫「畢業」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市近期表現低迷，上證指數更跌破了2700點大關，投資人信心受到嚴重打擊。大陸證監會主席易會滿2月4日召開會議，強調要依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空，並認真傾聽廣大投資人的聲音，及時回應投資人關切，保護投資人合法權益。

會議提到，要加速推廣上市公司調查訪視工作，實際解決具體困難與問題，並加大優質上市公司支持力道。嚴把上市公司入口關，加大退市力度，大力提升上市公司品質。

▼上證指數再度失守2700點大關。（圖／CFP）



會議指出，要深入排除違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內線交易、詐欺發行等重大違法行為。要鼓勵支持各類投資機構增加逆週期佈局，引導更多中長期資金入市。

會議強調，要認真傾聽廣大投資人的聲音，及時回應投資人關切，保護投資人合法權益。要積極會同有關方面以更大力度統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，穩預期、穩信心，堅決防範市場異常波動。

同日，證監會還發表了一篇標題為《證監會依法從嚴打擊詐欺發行、財務造假等資訊揭露違法行為》的文章，稱對詐欺發行行為予以全方位「零容忍」打擊，堅決阻斷發行上市「帶病闖關」，從源頭上保護投資者合法權益，讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」。