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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股跌太兇！上交所旗下大廈「加強安檢」　網：怕極端股民？

▲▼上海證券交易所。（圖／CFP）

▲上海證券交易所。（圖／CFP）

文 ／中央社

陸股跌跌不休之際，上海證券交易所旗下證券技術大廈據報日前接到警方要求，加強對快遞等外來物品安全檢查。網友揣測，警方此舉究竟是為防止投資者採取極端行為，還是為了「維護交易所的尊嚴和安寧」？

A股持續走跌，上證指數本週週線再度收黑，2日收在2730.15點，單週跌幅逾6%，損失慘重的股民一片哀鴻遍野，甚至湧入美國駐北京大使館微博留言發洩。

股市跌跌不休之際，綜合紅星新聞等陸媒近日報導，上海證券交易所旗下證券技術大廈接到警方要求，加強對快遞、外賣等外來物品的安全檢查。

網傳的通知文件顯示，上證數據服務有限公司接到緊急通知，據上海市公安局相關要求，進一步規範進入技術大廈物品的管理，加強對快遞、外賣等外來物品的安全檢查。

上證數據公司有兩大股東，分別是上海證券交易所和上交所技術有限公司。

據報導，上交所技術公司自建數據中心位於上海市浦東新區的「證券技術大廈」。上證數據公司一名工作人員昨天表示，「外賣不用過安檢，快遞要過安檢，這個我們也是接到通知，裡面的東西（指原因）不太清楚」。

新浪微博大V王冠群2日發帖說，上交所大門口停了警車，警察站崗，「人們紛紛揣測，警方的部署是否旨在防止投資者採取極端行為，還是為維護交易所的尊嚴和安寧？警察保護上交所，誰來保護小股民？」

面對積弱不振的股市，中國證券監督管理委員會強化賣壓監管措施，自1月29日起全面暫停限售股出借，另3月18日起將轉融券市場化約定申報由即時可用調整為次日可用。

此外，官媒也陸續發文為投資者「打氣」，包括鼓吹「買在無人問津」處，卻遭到股民冷嘲熱諷。

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