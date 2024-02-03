中國A股表現慘淡　市場盼盡快推出平準基金救市

▲大陸股市低迷。（圖／CFP）



文／中央社台北3日電

中國A股表現慘淡，三大指數在2日更是同創波段新低，令市場一片哀嚎。不少市場人士同聲呼籲，盡快推出平準基金，因為「最好的入市時機已至」。然而，對於規模及運用方式則有不同看法。

據第一財經報導，中國股市上週短暫慶祝行情後，本週持續走弱，三大指數3日全部走跌，同創波段新低。綜觀今年1月，滬指累計下跌6.27%、深成指跌幅13.77%，創指下跌16.81%，均創下2015年以來單月最大跌幅。

在股市一片低迷的情形之下，許多市場分析師、財經專家同聲呼籲，把握最好的時機，盡快推出平準基金，「目前已經具備設立平準基金的條件，應加快設立，為市場注入增量流動性，使A股市場回歸更為理性的基本面邏輯」。

中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，當前需要長期穩定的增量資金入市，提振信心，儘快扭轉市場偏弱的預期。可以藉由財政部發行特別國債，專項用於穩定資本市場，規模初期約人民幣1兆（下同，約新台幣4兆3650億元），總規模可以上看3兆。特別國債的發行可以由央行認購，以避免帶來流動性的收緊。

中國首席經濟學家論壇理事、上海首席經濟學家金融發展中心副主任劉煜輝表示，以長期來看，平準基金規模逐年補充至10兆甚至更多是有可能的，根據中國資本巿場的市值規模來計算並提供配套，關鍵是「讓市場投資者儘早、透明、全面地瞭解這個規劃，避害的心就會逐漸消失了，回歸資本正常的趨利狀態」。

中信證券的研究分析則認為，平準基金的規模多在總市值的3%至6%之間，如果設立平準基金，規模預計在2兆至4兆間。

今年1月下旬傳出，中國政府有意設立平準基金來買境內股票，整體規模上看2兆。平準基金也被稱為「干預基金」或「穩定基金」，一般是指政府藉由特定的機構，以法定方式設立的基金，用以穩定市場。

報導引述國海證券分析，平準基金救市的主要時機可分為三類，第一是經濟基本面大幅衰退，可能觸發風險事件；第二是股市泡沫的破裂；第三則是政治局勢動盪。