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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

▲▼陸股上證指數失守2800點。（圖／CFP）

▲陸股跌勢難止，不少投資人已被迫「畢業」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市跌勢難止，許多投資人心情都相當鬱悶，但又無處宣洩，竟將美國駐中國大使館的微博當作出口，瘋狂在貼文下方留言抱怨，甚至，還有人拜託美國「救救A股」。

鬱悶的投資人從2月2日晚間開始湧入美國大使館的微博，主要是在抱怨大陸股市的不斷下跌，以及大陸低迷的經濟現況，「詐騙市場！」「剛開始我以為是市場，進門後發現是賭場，門關上後，我發現這裡是賭場。」「股民的命不是命！炒股不賺錢也就算了，難道是來送死的嗎？」

仔細觀察可以發現，美國大使館最近發表的3則貼文都湧入了大量的留言，其中，「黑人歷史月」的貼文有3000多則留言、「發言人拜年」的貼文有1萬則留言、「保護長頸鹿」的貼文則有5萬多則留言。

▼美國大使館的貼文下方湧入大量留言。（圖／翻攝微博）

▲▼陸股民湧入美國大使館微博　拜託美國「出手救市」留言已破6萬。（圖／翻攝微博）

除了抱怨陸股跌勢的留言外，許多留言也開始大讚美國，「感謝有美國，讓人類看到希望！」「祝願美國永遠繁榮強大！」「美國是全世界的太陽！」，這在過去是非常罕見的現象。

截至2月3日下午6點，大部分留言都還存在於美國大使館微博上，只有小部分留言遭到刪除。

陸股近期跌勢慘重，上證指數2日盤中一度跌破2700點關卡，創下2020年4月以來近四年新低，雖然最後收盤拉回2730點，但投資人信心大受打擊，更傳出不少人已經「爆倉」，被迫「畢業」。

▼胡錫進也損失慘重，決定暫時不對股市發表意見。（圖／翻攝微博）

▲▼陸股民湧入美國大使館微博　拜託美國「出手救市」留言已破6萬。（圖／翻攝微博）

另外，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進去年也開始投資陸股，親自經歷了這一波下跌，多次在微博上向投資人信心喊話，但最近的損失實在太過慘重，令他決定暫時不再針對股市發言。

胡錫進說，他的股市信心來自於對國家的信心，很難改變，所以會堅持做一名長線投資者，但他覺得自己要減少針對股市發言的頻率，至少這一兩周減少發言，整理思路，「你們虧，老胡應該也是虧的，你們賺，老胡八成也會同樂！」

▲▼陸股民湧入美國大使館微博　拜託美國「出手救市」留言已破6萬。（圖／翻攝微博）

▲▼陸股民湧入美國大使館微博　拜託美國「出手救市」留言已破6萬。（圖／翻攝微博）

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