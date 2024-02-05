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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股5000檔都在跌！上證指數再度失守2700點大關

▲▼股市示意圖。（圖／CFP）

▲陸股近年表現低迷。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行日前宣布降準2碼，於今日（5日）生效，釋出1兆元人民幣（約4.3兆元新台幣）資金，但仍止不住股市跌勢，上證指數開盤沒多久就跌破2700點大關，跌幅超過3%，滬深京三市今日下跌的個股超過5000支。此外，大陸證監會4日也開會表明，將依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。

上證指數上周5（2日）一度失守2700點大關，雖然尾盤拉回2700點以上，但大陸股民的信心已經嚴重受創，網路上四處充斥著股民的不滿與抱怨，連美國駐華大使館的微博都湧入了10萬多則的留言。

上證指數5日開盤時還在2700點以上，但不到10分鐘就又跌破了2700點大關，最低跌至2635.80點，跌幅3.46%，且截至上午11時仍無法拉回。

▼上證指數失守2700點大關。（圖／CFP）

▲▼陸股5000支都在跌！上證指數再度失守2700點大關。（圖／CFP）

深成指的表現也相當低迷，開盤就一路下挫，一度跌破7700點，跌幅超過4%。創業板指數也欲振乏力，一度跌破1500點關卡，下跌超過4%。

大陸官媒《央視》報導，滬深京三市今日下跌的個股超過5000支，其中，房地產、紡織服裝，以及傳媒教育等板塊為重災區。

似乎是為了挽回市場悲觀的情緒，大陸證監會4日召開會議時強調，將深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。

會議還提到，要鼓勵和支持各類投資機構加大逆週期佈局，引導更多中長期資金入市，並認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切，保護投資者合法權益。

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