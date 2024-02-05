航母福建艦「側面全景」曝光　艦島頭尾各一座升降機

▲大陸自製航母福建艦「側面全身照」首曝光。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視軍事》3日首次公佈自製航母「福建艦」側面角度的全景畫面，引起各方關注。相較於1個月前的正面角度畫面，透露出更多細節。包括電磁彈射軌道的長度較長，能彈射起飛的艦載機重量負載能力更大，同時，艦島的前後各有一座升降機，提升艦載機的能力較強，艦島上的煙囪也可以證明該艦是採用常規動力，非核動力航母。

▲航母福建艦正面照。（圖／翻攝環球時報）

《環球時報》報導，福建艦，舷號「18」，是我國第三艘航母，也是我國完全自主設計建造的首艘彈射型航母。採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

大陸軍事專家石宏指出，從畫面情況來分析，福建艦全身側面照和一個月前的全身正面照應該都是福建艦在拖船幫助下重新入塢的過程中拍攝，也就是這兩張照片屬於同期的不同角度，「現在公開的側面全身照，儘管還不是90度的正橫角度，但也足以讓我們感受到，福建艦的彈射器滑道原來這麼長，這也意味著福建艦能夠彈射起飛重量很大的艦載機。」

石宏認為，福建艦的艦島尺寸比遼寧艦和山東艦要小得多，這樣設計是為了盡可能增加飛行甲板的可用面積，「福建艦的艦島上是有煙囪的，說明福建艦採用的是常規動力。」

至於在升降機方面，石宏表示，正面全身照只能看到福建艦的艦島前面有一部升降機，看不出升降機與艦島之間的距離、升降機的尺寸大小等情況，「現在的側面全身照清晰地顯示福建艦的艦島前後各有一部升降機，升降機的寬度尺寸很大，表明升降機提升艦載機的能力很強。」

石宏提到，福建艦將來能搭載的艦載機數量和種類都將明顯超過中國海軍現役的遼寧艦和山東艦，從福建艦之前公開的正面全身照和現在公開的側面全身照上，都可以清晰看到首部飛行甲板上有密布的小白點，這實際上是飛行甲板上的飛機繫留孔，用於在飛行甲板上固定艦載機。

石宏強調，通過小白點在福建艦上的佈置範圍和密集程度，能夠看出福建艦的飛行甲板在艦載機部署方面不僅數量多，而且十分靈活，這也顯示出福建艦能夠根據具體的作戰任務去安排艦載機的位置，提高艦載機的出動效率，增加出動架次。