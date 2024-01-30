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7架殲-10直飛阿拉伯　運油-20首次空中加油伴隨保障

▲▼中國空軍赴海外執行任務轉場過程中，首次使用運油-20進行空中加油伴隨保障。（圖／翻攝自環球時報）

▲中國空軍赴海外執行任務轉場過程中，首次使用運油-20進行空中加油伴隨保障。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

大陸官方宣布，中國空軍赴海外執行任務轉場過程中，首次使用運油-20進行空中加油伴隨保障。運油-20是由運-20大型運輸機改裝的空中加油機，據稱換裝國產渦扇-20發動機後，最大加油量將可能超過90噸，不僅能支持殲-20在第一島鏈取得制空權，甚至還能助力中國空軍的作戰半徑直達第二島鏈。

中國空軍新聞發言人謝鵬29日表示，當天上午，中國人民解放軍空軍八一飛行表演隊7架殲-10表演機從西北某機場起飛，赴沙特（沙烏地阿拉伯）參加於2月4日至8日舉行的第二屆沙特國際防務展並進行飛行表演。他指出，這是八一飛行表演隊第十次飛出國門，轉場過程中運油-20飛機伴隨任務編隊進行空中加油。

《環球時報》報導特別強調，此次中國空軍八一飛行表演隊創造了歷史「首次」，這是中國空軍赴海外執行任務轉場過程中，首次使用運油-20進行空中加油保障，這也使得空軍八一飛行表演隊可以「一站直飛」沙特（沙烏地阿拉伯），無須在國外機場轉場。

▼運油-20於2022長春航空展首度公開展示。（圖／翻攝自環球網）

▲▼運油-20首度於2022長春航空展公開展示。（圖／翻攝自環球網）

大陸軍事專家馬權向《環時》分析，首次採用運油-20空中加油伴隨保障方式，實現殲-10表演機編隊遠程直達，展示出三層含義。首先，空中加油技術是現代空軍不可或缺的一項關鍵技術，它能夠極大延長飛機留空時間，提升戰機續航能力。此次八一飛行表演隊赴海外執行任務在轉場過程中採用空中加油方式，不需要飛機降落機場，減少了對地面機場的依賴。

第二，此次表演機編隊遠程轉場，由國產運油-20加油機伴隨保障，體現了中國空軍戰略轉型建設成就。最後，這次殲-10表演機編隊進行空中加油訓練，實踐既是表演員又是戰鬥員的使命，經過空中加油飛行幾千公里，展現中國空軍的實戰化訓練水平。

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