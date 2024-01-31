運油-20換發加油量逾90噸　助拳殲-20跨洲際飛行

▲運油-20同時為殲-20、殲-16戰機空中加油。（圖／翻攝央視軍事）

軍武中心／綜合報導

以運-20為平台改裝的運油-20近日完成歷史性首次的空中加油伴隨保障，幫助中國空軍八一飛行表演隊的7架殲-10表演機，成功直飛沙烏地阿拉伯無須轉場。運油-20的問世為解放軍空中力量打上一劑強心針，不僅支持殲-20在第一島鏈取得制空權，也能讓轟-6K轟炸機打擊關島或阿拉斯加等目標。

運油-20於2019年開始試飛進行密集測試，2022年8月東部戰區進行台海演習時，《央視》曾透露「運油-20的最大空中加油量為75噸，可滿足空軍戰略要求」。隔年該官媒於節目中首次曝光運油-20空中加油機生產線時也指出，該機載油量超過了100噸，達到世界現役同級別大型空中加油機的水平。

據了解，上述運油-20超過100噸的載油量、75噸的最大加油量，應是指目前安裝俄制D-30渦扇發動機的運油-20A性能數據，未來換裝大陸國產渦扇-20發動機的運油-20B服役時，隨著發動機的推力增大，油耗將明顯降低，其最大載油量很可能與俄製伊爾-78-90A的122噸相當，最大加油量也可能超過90噸。

▼中國空軍赴海外執行任務轉場過程中，首次使用運油-20進行空中加油伴隨保障。（圖／翻攝自環球時報）

運油-20的出現幾乎能服務中國所有可實施空中加油的機型，外界預估該加油機能支持殲-20在第一島鏈取得制空權，甚至進行跨洲際飛行，而轟-6K轟炸機也能實現打擊關島或阿拉斯加等目標。值得注意的是，運油-20能讓中國空軍的打擊半徑一舉外推1500-2000公里，助力作戰半徑直達第二島鏈。

大陸知名軍評陳光文就曾指出，運油-20搭載約70噸可供空中加油服務的油料，可滿足為6至8架次殲-11系列或殲-20戰機的空中加油需要（當支持作戰半徑不同時數據會有變化）。他說，「如果能裝備一支擁有20架以上的運油-20機群時，中國空軍就能在第二島鏈內外不懼任何對手！」

▼被解放軍視為王牌戰機的殲-20。（圖／CFP）