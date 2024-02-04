台南購物節抽出荷蘭雙人來回機票　公布壓軸大獎是兩百萬「金磚」

▲台南購物節4日於台南大遠百成功店進行第5次月月抽，抽出包括荷蘭阿姆斯特丹雙人來回機票、光陽電動車ionex 、福爾摩沙遊艇酒店住宿券等大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南購物節4日於台南大遠百成功店進行第5次月月抽，抽出包括荷蘭阿姆斯特丹雙人來回機票、光陽電動車ionex 、福爾摩沙遊艇酒店住宿券等大獎，經濟發展局局長林榮川更公布這次民眾期待的壓軸大獎，是價值兩百萬、讓人眼睛發亮的金磚1塊！

▲台南購物節特別以價值超過兩百萬、重達1公斤的金磚做為壓軸大獎，邀請民眾共襄盛舉。



3日開幕的台灣燈會安平燈區，以及24日啟燈的高鐵燈區、台灣國際蘭展等盛事都陸續展開，台南文化與科技兼容並蓄的風采將一一展現。台南市長黃偉哲表示，2024年的台南如黃金般閃耀光芒，歷史價值彌足珍貴，台南購物節特別以價值超過兩百萬、重達1公斤的金磚做為壓軸大獎，邀請民眾共襄盛舉。

經發局長林榮川表示，這次購物節活動開始至3日晚登錄金額突破64億元，距離活動結束日期3/10還剩1個月餘，特別提醒全國民眾接下來春節假期到台南看燈會、吃美食，登錄發票還能抽大獎！

經濟發展局表示，2023台南購物節是迎接台南400的重要活動。活動加碼2月5日至3月8日，每天推出萬元現金抽獎，總獎金高達1百萬。只要將2023年7月1日至2024年3月10日在台南的消費單據登錄至官方網站或APP，消費累積滿100元即獲得一次抽獎機會。更多活動詳情請上台南購物節活動網站查詢：https://tainanshopping.tw/