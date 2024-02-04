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停車資訊不斷更新　台南安平燈會賞燈變好停

▲台南市交通局為因應台灣燈會安平燈區民眾停車需求，提供燈會停車場即時動態停車資訊，提供民眾了解當下附近停車場的停車狀況與指引，讓停車更聰明、賞燈更方便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市交通局為因應台灣燈會安平燈區民眾停車需求，提供燈會停車場即時動態停車資訊，提供民眾了解當下附近停車場的停車狀況與指引，讓停車更聰明、賞燈更方便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局為因應台灣燈會安平燈區民眾停車需求，不僅提供燈會停車場即時動態停車資訊，在燈會會場周邊重要道路路口亦增設「停車資訊可變標誌看板（PCMS）」計達7處，即時更新燈會停車場停車率，提供民眾了解當下附近停車場的停車狀況與指引，讓停車更聰明、賞燈更方便。

市長黃偉哲表示，台南市是全台率先導入智慧停車管理系統的城市，路邊智慧停車格佈建達87％，透過台南好停APP提供民眾即時停車格使用資訊，本次配合2024台灣燈會安平燈區停車需求及便利性，進一步裝設停車資訊可變標誌看板（PCMS），讓民眾馬上能知道附近停車場的停放狀況，大幅降低賞燈遊客尋找停位的時間。

▲台南市交通局為因應台灣燈會安平燈區民眾停車需求，提供燈會停車場即時動態停車資訊，提供民眾了解當下附近停車場的停車狀況與指引，讓停車更聰明、賞燈更方便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，自市府取得2024台灣燈會舉辦權以來，交通一直是最大的挑戰之一，市長持續叮囑交通局務以「燈會視同作戰」的最高規格方式進行各項整備，交通局團隊持續沙盤推演各類交通狀況，並針對2月3日首先登場的安平燈區規劃有大、小客車及機車的免費燈會停車場共計達9處，並搭配4線免費接駁車供賞燈遊客使用；為方便賞燈遊客即時掌握停車資訊，預作行程規劃，2024台灣燈會官方網站交通資訊頁面以及交通局網站，都可查詢掌握最新最即時的燈會停車場動態使用率。

交通局長王銘德說，安平燈區的免費燈會停車場共分為小客車停車場7處達5千餘席停車位（觀夕平台臨時停車場、碧海碼頭停車場、水景橋停車場、安平公所臨時停車場、市府西側臨時停車場、運河星鑽臨時停車場及清水路臨時停車場），華平路大客車停車場亦有70席大客車位，而位於億載金城西側的安億路機車臨時停車區更提供7千餘席機車位，除了足量提供停車供給，並開設免費接駁車路讓民眾賞燈更為便利。

另外，議會保安委員會所建議清水路停車場出入口設置及標線工程皆已完成，並施作引導牌面及增加照明設備，交通局團隊亦將持續檢視各項交通服務是否完備，以迎接接下來37天的燈會活動。

▲台南市交通局為因應台灣燈會安平燈區民眾停車需求，提供燈會停車場即時動態停車資訊，提供民眾了解當下附近停車場的停車狀況與指引，讓停車更聰明、賞燈更方便。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局表示，本次台灣燈會安平燈區的燈會停車場將於2月3日起至3月10日，每週一至四下午1時至半夜12時、每週五六日及國定假日上午9時至半夜12時提供免費停車服務，除道路設置的停車資訊可變標誌看板（PCMS）將顯示即時周邊停車場停車率資訊，民眾亦可至2024台灣燈會官方網站交通資訊頁面，或交通局網站查詢( 113年台南市春節暨台灣燈會交通疏運訊息/台灣燈會停車場停車率)掌握燈會安平燈區最新停車資訊，將能方便停好車、chill來賞燈！

另外，清水路臨時停車場配合台灣燈會安平燈區期間，於2月3日起至3月10日的每週五六日及國定假日9:00~24:00開放免費停車，並搭配「銀線」免費接駁車行駛安平港區道路快速往返億載轉運站，讓民眾可節省進入燈區周邊及尋找車位的交通時間，屆時歡迎高雄、屏東遊客多多利用。

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