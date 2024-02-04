台灣燈會安平燈區首日交通順暢　4日起縮小管制時間與範圍

▲台灣燈會3日晚上在台南安平燈區展開序幕，吸引26萬2898人觀展人次，配合燈區周邊交通管制、區外停車區內接駁、四線接駁到燈區、主要道路加強疏導等措施，安平燈區周邊道路於展燈首日尚稱順暢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣燈會3日晚上在台南安平燈區展開序幕，吸引26萬2898人次，市長黃偉哲表示，配合燈區周邊交通管制、區外停車區內接駁、四線接駁到燈區、主要道路加強疏導等措施，安平燈區周邊道路於展燈首日尚稱順暢，安平燈區還有35天展期，仍需堅守崗位，並隨時檢討相關交通疏導措施，以降低對周邊住戶的影響。

交通局局長王銘德表示，安平燈區展燈首日吸引民眾搶先看，加上媽祖大戲、無人機表演等活動，3日下午已有遊客陸續進入安平，交通局與警察局的疏導人力也從上午9時開始部署。經觀察人潮、車潮尖峰時段約自下午4時開始，一直持續到晚上10時大戲結束，散場約1小時後疏散人潮、車流，經統計四線接駁車共計接駁約6180人次，市府增闢的燈會臨時停車場共計停放小汽車約1500車次、機車約12000車次。

交通局長王銘德表示，一、取消安平路南側停車格位管制，恢復停車與收費。

二、取消育平路以東慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行，惟育平路以西的慶平路仍維持行人徒步區。

三、取消平生路(安平路至運河路)的行車管制。

四、全區管制時間延後至下午4時開始，如果大量人潮提早到來，也將隨時檢討調整管制時段。

交通局長王銘德表示，為提高遊客在人行道上行走的安全與舒適，4日起也將加強周邊人行道禁止停放機車的措施，包含慶平路(安億路至育平路)、安億橋兩側、安億路（慶平路至平豐路）兩側、安億路（平豐路至永華路）北側等路段之人行道，籲請民眾勿違停，並同步開放機車可由永華路二段經光州路口向西到安億路口，直接左轉進入安億路機車臨時停車場停放，減少機車繞行距離，請民眾依據交通指揮人員疏導方向行駛。

交通局長王銘德表示，3日交通局共出勤308人次(含委外人力)於大台南智慧交通中心及燈區指揮中心監控與即時疏導車流、於各燈會停車場指揮與疏導車流，並於四線接駁車站維持搭車秩序導引民眾搭車，及在相關交通管制設施加強巡查等勤務，感謝所有民眾配合相關交通疏導措施，完成燈會首日交通順利疏運。