2024台灣燈會在台南　原民特色市集活動開跑

▲「2024台灣燈會在台南」活動，特別於安平燈區美食市集設置【maw'isal-南島匯原】-原住民族特色市集專區，3日於安平區安億停車場正式開張。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為配合2月3日至3月10日「2024台灣燈會在台南」活動，台南市原住民族事務委員會，特別於安平燈區美食市集設置【maw'isal-南島匯原】-原住民族特色市集專區，3日於安平區安億停車場（近慶平路）正式開張。

為期36日（除夕休市） 的maw'isal-南島匯原市集，是2020年至2023年由南市府徵選並透過專業師資培訓之「Tabe札哈木樂原」業者組成，參與設攤之8家受培育業者分別為：文創業者2家-雄哥文創工作室、NAY工藝坊；食品類6家-PULIMAN 食創坊、AKIRA原品生活、山家風味烤肉、卡碩美食坊、紅色香椒坊及ibu高山愛玉，種類包含多樣原住民族文創商品與風味美食。

燈會營運期間，更邀請來自全台12個原住民族專業表演團體，於台南400燈區的主舞台及草地舞台進行18場次的原住民族樂舞展演，期待能帶給民眾更豐富多元的原住民族特色文化饗宴。

台南市長黃偉哲表示，感謝行政院原住民族委員會提供台南市指導及經費挹注，特別是隊「Tabe 札哈木樂原」通路據點及北頭洋聚落綜合服務中心建置等重大建設的支持。這次也期望藉由燈會活動，為「Tabe札哈木樂原」開館前做熱身宣傳，相信未來將成為台南地區遊客必來的觀光景點之一。

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，這次燈會的原民市集提供每日限量「文創品300元/美食200元起」滿額贈送原住民族特色展燈意象好禮3選1，「文創品」更加碼滿600元，限量加贈蚵殼紗帆布袋1個，歡迎民眾呼朋引伴到現場享用美食、購買特色商品，感受最豐富的原住民族文化體驗並滿載而歸。