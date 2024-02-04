▲新北土城農會慶祝農民節，父子深耕有機農業雙雙獲獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（4日）為24節氣的「立春」也是「農民節」，土城區農會特別於上午舉行113年農民節慶祝大會，新北市副市長朱惕之也到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，表揚優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，並勉勵農友持續耕耘、累積農業實力，與所有農友一同為新北農業努力。

今年度土城區農會擴大舉辦農民節，表揚所有農業推廣有貢獻人員，朱副市長特別為農會理、監事頒發獎項，感謝其為農會的付出，除了理監事外，也頒發農業推廣教育有功人員，其中廖博賢及青農廖子儼父子雙雙獲獎。父親廖博賢秉持『自己敢吃的才敢讓別人吃』的理念，於農業局輔導下轉型有機農法，並由兒子廖子儼接手，父子堅持有機種植，提供最優質的有機農產。

廖子儼為土城萬枝伯有機農園第三代經營人，廖子儼原本從事餐廳服務業，因擔心父親年邁無法負荷田間工作，加上從事餐飲業，讓他明白農產品質的重要性，因此決心返鄉接手父親的有機農場，向父親學習有機種植技術。此外，廖子儼辦理食農教育上也不遺餘力，積極接待學校及公益團體到園區體驗，介紹農園作物種類，並讓遊客親自體驗種菜、拔菜過程，並讓遊客了解自己吃到的菜是如何種植出來，希望將萬枝伯有機理念傳遞給社會大眾，讓更多人認識有機的重要性。

土城區農會理事長林義隆表示，立春除了是24節氣當中的第1個節氣外，更象徵凜冬過後、春臨大地，所以從古時立春即被定為農民節，今年農會特別擴大辦理慶祝活動，由農會家政班擺設年貨大街，提供拿手料理呈現家政班成果，也邀請全台各農漁會及本市青農一同展售，現場多達近百攤位，熱鬧非凡。

副市長朱惕之表示，非常感謝土城區農會為農民的付出，不僅成立綠色照顧站，為在地農民長者提供多元服務，也與市府農業局合作舉辦農業志工表揚及感恩大會，慰勞農業志工們一整年服務的辛勞，更辦理社區小舖為在地農友開拓銷售通路。市府團隊也將持續推動「農業健康市/式」政策，辦理希望市集、青農力及農漁民長者健檢等措施，做農民最有力的後盾，期待新北農業繼續發光發熱。