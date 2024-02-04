春節連假來趟輕旅行　新北推5處公園認識濕地生態

▲蘆洲三民公園「白鷺鷥造型滑梯」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，將新北市的公園改造成別具特色又能讓所有人一起遊玩的共融式遊戲場，而在新北市的特色公園中，也有許多與溼地有關的特色主題，例如蘆洲的兒五三民公園及樓厝公園；三重的德厚公園；板橋的環河公園，歡迎大小朋友們一同來認識溼地生態。

蘆洲區三民公園及兒五樓厝公園：白鷺鷥滑梯 生態土丘隧道等你來探索

蘆洲原為河流沖積而成的一片沙洲，河岸蘆草叢生，魚蝦悠游其間，吸引鷺鷥群集覓食，所以舊名「鷺洲」，而白鷺鷥便是溼地常見的鳥類，三民公園便以白鷺鷥為主題打造了一座溜滑梯，醒目的主題地標，讓人不忘蘆洲的濕地生態；來到蘆洲兒五樓厝公園，有一座「土丘隧道」供孩子們探險玩樂，其中更有介紹如白鷺鷥、綠頭鴨及夜鷺等濕地常見鳥類的生態壁畫，讓孩子們在玩樂的過程中也可以認識濕地常見的鳥類。

▲三重德厚公園「青蛙造型蹺蹺板」。

三重區德厚公園：來跟可愛青蛙一起玩吧

在三重的德厚公園也以濕地常見的青蛙為主題，可愛的青蛙造型蹺蹺板以及荷葉造型的無縫地墊，加上彈跳床設施，有如在荷葉上彈跳嬉戲，讓人在公園玩耍時彷彿置身濕地中，另外還有旋轉盤，多樣化的遊戲設施可以滿足孩子不同的需求。

板橋區環河公園：招潮蟹及澤龜陪你一起同遊濕地

在板橋的環河公園，則有招潮蟹主題特色遊戲場以及澤龜攀爬溜滑梯，招潮蟹造型滑梯配合礫石坑，有如在沙灘上玩耍，而澤龜造型滑梯則配合如河道般的地墊，在環河公園就像在濕地與招潮蟹及澤龜們一同嬉戲。

農業局長李玟表示，新北市政府將多處公園遊戲場融入特色共融元素加以改造，以提供民眾更多不同特色主題的休憩空間，想知道新北市有哪些有特色的公園？歡迎造訪「來新北玩公園」網站，即可獲得最詳盡的資訊。

▲板橋環河公園的河道地墊及澤龜攀爬溜滑梯。

▲板橋環河公園「招潮蟹主題遊戲場」。

▲蘆洲兒五樓厝公園「土丘隧道」。