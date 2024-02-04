關心春節前蔬果交易　侯友宜視察果菜市場拜年發福袋

▲感謝蔬果攤商付出，侯友宜致贈「吉龍舞春福袋」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為視察農曆春節前蔬果交易狀況，新北市長侯友宜今（4日）前往三重果菜市場，逐一向各攤商拜早年、發放福袋及春聯，感謝市場人員為北部蔬果供應的付出，並在當地福德宮持香祈福，希望果菜市場生意興隆、「吉龍舞春」。

侯友宜表示，新北果菜公司平時蔬果交易量大，為了滿足北部市民年節採買需求，新北果菜公司板橋、三重兩場全體同仁今日起進入為期6天加強作業，期間單日進貨量可達一千公噸，幸有果菜公司市場人員的全力支援，使蔬果物價穩定、供應無虞，讓市民得以度過一個好春節，為此市長也特別表達感謝。

▲侯友宜祝福所有果菜市場工作人員及攤商「吉龍舞春」。

為了解市場作業狀況，侯友宜逐一向各攤位拜早年，現場多位熱心攤商主動向市長分享具吉利寓意的水果，邀請品嘗砂糖橘、致贈鳳梨，市長也手持新北市今年「吉龍舞春」春聯，說明「吉龍舞春、龍舞春吉、春吉龍舞」3種念法及祝福，以及福袋上象徵能牢牢抓住財富的龍爪圖案，祝福果菜市場攤商大發利市，在新的一年裡平安賺大錢。

新北果菜公司表示，面對年節前增量的交易需求，為了確保食材衛生，公司將加強抽驗作物農藥殘留狀況，也將透過建置中的「冷鏈物流中心」維持蔬果品質穩定，提供更現代化的交易服務平台，以確保春節期間相關供應量無虞。