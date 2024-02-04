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公開透明落實陽光法案　新北公職人員財產申報抽10件審核

▲新北公職人員財產申報抽10件審核。（圖／新北市政風處提供）

▲新北公職人員財產申報抽10件審核。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實執行陽光法案，新北市政府政風處2日於市府1222會議室舉行112年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤活動，政風處112年度受理公職人員財產申報計100人，依法務部律定10%比例，應抽出10人進行實質審查。今年抽籤活動由處長尹維治主持，並由監察人專門委員董惠彬及現場人員共同檢視抽籤名冊及匯入電腦抽籤程式，由與會人員見證抽籤流程及中籤名單，程序公開、透明，為減緩現場緊張的氣氛，由廉政寶寶（嗶啵）騎著「吉龍」一同見證，讓活動增添創意喜感。

▲新北公職人員財產申報抽10件審核。（圖／新北市政風處提供）

▲新北市政風處長尹維治（左3）、監察人專門委員董惠彬（左2）、廉政寶寶嗶波（左1）與人事處、原民局及新聞局等共同見證。

政風處長尹維治表示，誠實申報及審核公職人員財產申報資料，是落實陽光法案立法之精神；本府近年已全面實施網路申報，去年加強推廣法務部擴大授權服務對象政策，極力宣導各類申報人善用法務部授權服務功能，以降低自行查詢而有財產漏溢報致遭受裁罰情事，希望大家財申「龍」順利，就如市長所言「吉龍舞春」，台語諧音就是「錢都有餘」，保住荷包就能存到錢。目前本府定期申報採用授權資料申報已高達9成以上，代表新北市邁向陽光誠信的政府。

尹維治說，本次中籤編號現場書寫於看版，中籤名單將同日公布於政風處網站。為迎接吉龍好年，政風處特別準備「龍厚禮」福袋贈送中籤人，讓被抽中申報人有幸運的感覺，氣氛緊張又有趣。為了避免申報人不諳財產申報作業系統，發生申報錯誤，政風處以服務零距離的方式，協助各類申報人完成申報，並於財產申報說明會現場設置申報及授權服務行動櫃臺，減輕申報人申報財產壓力，給予同仁更多時間致力於市政推展。

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