來新北三峽老街走春　新建鄰近停車場百格停車位

▲新北新建鄰近三峽老街停車場百格停車位。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節腳步愈來愈近，新北市三峽老街每逢假期總是吸引大量觀光旅遊人潮，也因此停車位一位難求，經交通局與水利局跨局合作在鄰近的國光街公有地新闢平面停車場，規劃94格汽車停車位、36格機車停車位，將自2月5日起營運，歡迎大家在農曆新年來三峽走春！

交通局長鍾鳴時表示，國光街平面停車場鄰近三峽老街，老街內清水祖師廟、藍染中心、長福橋都是著名的觀光勝地，更有在地特色美食和各式傳統甜品及小吃、藍染體驗，吸引大批遊客造訪；2月5日起民眾可將愛車停放在國光街停車場，沿國光街、和平街及民權街步行至三峽老街，僅需10分鐘，車輛停妥好安心，也玩得更盡興。

交通局停車管理科科長蔡柏坤並表示，配合長福橋基於防洪考量啟動改建計畫，長福平面停車場預計2月5日至2月7日期間封場，重新劃設車格，2月8日起重新開放停車，將減少約30格停車位，因此提醒開車到老街遊玩的民眾，建議改停國光街停車場。

蔡柏坤指出，國光街平面停車場位於三峽區國光街386號對面，計有94格汽車停車位、36格機車停車位，汽車採路邊停車收費方式，收費時段為每日上午8時至晚上10時止，每半時計費一次，每次新臺幣10元（除夕2月9日及農曆初一2月10日暫停收費）；機車則免費停車。

交通局並表示，國光街停車場未來將導入智慧停管設備及24小時監控管理，並提供月票服務，月票登記及抽籤作業辦法預計於3月公告於交通局網站，有月票需求的民眾可多加利用。