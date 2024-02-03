新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

▲新北自行車通勤綠廊路線延伸百公里。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日本沖繩縣政府運動觀光部、沖繩縣自行車協會、琉銀綜合研究所及日本媒體等一行人2日上午觀摩考察新北市公共自行車系統及通勤綠廊，對於新北市推動自行車環境及綠能交通的成果，深表肯定。

交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，通勤綠廊以河濱自行車道為主幹道，路徑串接市區人車共道、自行車道或利用慢車道並設置標誌標線導引，以直截、最短距離、最少牽引及騎乘安全性考量，同時結合市區內YouBike站，提供民眾舒適安全騎乘環境。

▲新北市交通局說明YouBike1.0與2.0差異。

吳政諺表示，交通局在2022年2月完成北至蘆洲、南到樹林及新店的通勤綠廊，隔年更擴大串連至八里、鶯歌，沿線進出水門周邊設置的YouBike站點也從18站增加至30站，通勤綠廊路網長度增加至約100公里。

日本沖繩縣政府運動觀光部等一行人上午騎乘YouBike2.0自板橋音樂公園站出發，由江子翠水門進入銜接河濱自行車道，一路騎到新月橋後再折返，大約10公里路程；沖繩縣自行車協會代表指出，新北市河濱自行車道環境相當友善，且沿線堤防上豐富的彩繪圖畫更讓人耳目一新，新月橋行人與自行車專用的友善環境也是一大亮點，令人羡慕，非常值得推廣。