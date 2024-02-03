▲新北淡水傳統文化傳承，耙文蛤感受百年漁業智慧。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

鮮少民眾知道淡水河口有文蛤，更不知道這裡是臺灣養殖文蛤的起源。淡水河口的沙質海底相當適合文蛤生長，早期盛產文蛤，只需簡單的漁具及利用天然的潮水就能採捕文蛤，現仍有淡水漁民遵循著古老漁法，讓淡水在地特有的傳統漁法在今日傳承了下來，透過文蛤放流復育，並採季節性捕撈，使淡水河口生態得以永續平衡！

漁業處表示，為保留與傳承淡水河百年傳統「耙文蛤」文化，每年新北市政府及淡水區漁會在淡水河口進行文蛤苗增殖放流計畫，放流數以百萬計的文蛤苗至淡水河，希望透過放流計畫讓淡水河的蛤苗復育繁殖，延續淡水河的耙文蛤文化，重現淡水河文蛤的昔日盛況。

▲早期淡水漁民採集文蛤珍貴畫面。（圖／新北市淡水區漁會提供）



漁業處說，過去皆認為臺灣養殖的文蛤是來自日本的麗文蛤，然而2023年3月農業部水產試驗所透過DNA鑑定技術，確認我國養殖的文蛤並非日本的麗文蛤，而是土生土長、尚未被描述的新種，正式在國際SCI期刊發表並將其命名為「臺灣文蛤」（Meretrix taiwanica），這也就是說，淡水河的文蛤是正港原生種的「臺灣文蛤」。

漁業處長簡明雄表示，文蛤為高蛋白低脂優質食品，更具備大部分魚貝類的營養素，如蛋白質、鈣、磷、鉀、維生素B12、維生素E及牛磺酸等。文蛤營養豐富又美味，也是平價、好料理的水產食材，不管是煮湯還是做成各種料理都很適宜。