▲新莊喜氣迎春好過年，名家手寫春聯免費索取。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊區「龍騰新莊賀嘉年-名家揮毫送春聯」活動於2、3日熱鬧展開！連續兩天分別在新莊區公所、後港市民活動中心、福營行政大樓及福壽市民活動中心，共計舉辦四場，吸引許多喜愛手寫春聯的市民朋友們，來到現場索取大師墨寶。

新莊區公所表示，本次名家揮毫送春聯活動，特別邀請新莊書畫會翁正雄、吳聰文、郭金堂、廖錫淵、吳義輝、劉秀梅、李秋菊、梁貴村、高遠儀、丘麗玟、徐秀娥、周秀美、林欽商、彭朝炫、陳錦、蕭煥彩、游瑞雯、蘇秉森、簡文和、葉欽銘等20位名師親臨現場，為市民朋友們書寫一張張有溫度又喜氣的手寫春聯。

新莊區長朱思戎長表示，農曆新年將至，家家戶戶迎新送舊的同時，張貼春聯更是不可或缺的一部分。傳統手寫春聯有別於市面上大量印刷之春聯，親筆書寫傳達的心意，以及紙上透出的濃濃墨香，為家中增添溫馨過節的氛圍。希望藉由名師揮毫活動，延續傳統文化之美。也預祝大家今年運勢都如騰龍般直上雲霄，開啟美好的一年！

除開放市民朋友索取大師墨寶外，每場次均安排「紅包袋拓印DIY」，由大朋友、小朋友自行設計印章的位置，應景的金色好運龍在紅包袋上俏皮又可愛！後港活動中心及福壽活動中心場次安排加碼活動「我要自己寫春聯」，活動場地提供筆墨與春聯紙，邀請各路書法好手自己寫春聯帶回家或是送給親朋好友，展現自己的書法長才。

此外，現場亦同步提供新北市政府今年特別設計的「吉龍舞春」春聯，這是一款國、台語雙語春聯，國語的發音希望龍年是順利豐收、富足有餘，台語諧音「錢龍（都）有餘」，期盼大家龍年財運暢旺、賺大錢也能存到錢。