柯文哲：「電話說」是典型民進黨攻勢　還沒想出好的應付辦法

▲柯文哲出席民眾黨北區地方謝票茶會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院長之戰落幕，綠白為了誰主動來電喬人選一事陷入羅生門，民眾黨堅持是綠營要求回電給醫師陳永興，居中協調穿梭的人還包括廖紫岑、林煜喆以及民進黨前主席卓榮泰，且中間人更表明代表總統府秘書長林佳龍。民眾黨主席柯文哲4日表示，這是目前民進黨的媒體攻勢，假使跟10個人講了，就算跟8個人澄清，也仍有2人不知情，久了就會被黑掉。

柯文哲4日下午舉辦北區地方謝票茶會，會前被問及「電話說」相關問題，但都沒有回應。隨後柯文哲上台致詞時，底下一名與會者當場向柯直言，柯文哲人太老實，所以會被騙；柯文哲也說，因為醫生世界每個都是好人，病人不會害醫生、騙醫生，醫生也不會去害病人、騙病人，就算不敢跟病人講實話，也會把家屬叫進來。

柯文哲認為，在醫生的世界裡面，別人不會害他，他也不需要害人家，每一個都是好人，但真實的世界沒辦法這樣，所以有時候至少要有自保的能力，可以保護自己。

柯文哲提及，昨天的「電話說」就是典型例子，綠營找很多人叫他打給陳永興，他想說這些人都是醫界朋友，所以就打了，否則自己本來也沒有陳永興的電話，然而媒體卻寫成是他主動打給陳永興做選舉交易，「我想說奇怪，是你打電話叫我打給他（陳永興），怎麼變成是我主動去跟他（打電話）？我根本沒他電話號碼，怎麼可能去做什麼選舉交易。」

柯文哲批評，媒體就是一條龍報導，假使跟10個人講了，就算向8個人澄清，仍有2人不知情，所以只要透過不斷抹黑、抹紅，就會慢慢的垮掉，「這也是目前民進黨的一種媒體攻勢，至於怎麼應付，我還沒想出好的辦法。」只能盡量澄清，但澄清8次，還是會被得逞2次，「時間久了你就黑掉了。」這是現實存在的問題，就看要怎麼努力去克服。