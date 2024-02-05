傅崐萁提設「國會特偵組」　黃國昌喊「難評論」：不清楚實際內容

▲民眾黨團「最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院國民黨團總召傅崐萁3日主張，未來要成立「國會特偵組」，全力推動打貪打腐、國會革新，完備聽證權、調查權，及不得藐視國會等入法，達到監督制衡目標，更揚言「讓民進黨找不到人當部會首長」。針對傅崐萁提出「國會特偵組」，民眾黨團總召黃國昌回應，目前不清楚實際內容為何，所以難加以評論。

民眾黨團5日上午召開「最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相」記者會，宣布此會期要提的優先法案，包括國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律、居住正義、公民權利、勞工權益保護、醫療人權＆醫護權益，以及世代共融等議題。

被問到傅崐萁要成立「國會特偵組」一事，黃國昌回應，目前還沒看到傅崐萁有比較清楚、具體說明實際內容，民眾黨面對重大政策，特別是法案設計時，總是會比較謹慎一點，還不是很清楚傅崐萁所謂「國會特偵組」為何，所以比較難加以評論。

黃國昌提及，但可以說的是，要「建立國會聽證調查制度」、「強化國會人事同意權審查密度」，這本來就是民眾黨有提出的國會改革主張，包括當行政院官員在立法院說謊，竟然沒有法律責任，這是匪夷所思的事情。