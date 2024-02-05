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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會見卓榮泰「我是聽的角色」　黃珊珊：真相是民進黨內鬥赤裸裸地上演

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院龍頭之戰落幕，如今卻爆出民進黨、民眾黨選前喬院長，但雙方對於誰主動一事互槓，民眾黨下午更將正式提出民事告訴。民眾黨立委黃珊珊指出，有關民進黨前主席卓榮泰曝光的兩人交談內容是事實，但她是「聽」的角色，並強調真相只有一個，就是民進黨內互鬥，赤裸裸地上演，大家已經看得很厭倦！

卓榮泰說，與黃珊珊是在1月25日透過共同友人聯繫談話，他提到三種模式，第一，請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌；第二，請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；第三，當時坊間盛傳「游錫堃+江啟臣」組合，是否民眾黨有此想法？

桌榮泰表示，最後彼此並無交集，黃珊珊僅表示民眾黨尚未做出決定，她會向柯文哲報告當日談話內容，以上內容他相信黃珊珊應該不會否認才對。

卓榮泰也坦言，柯文哲日前向媒體說「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」，使他非常驚訝，「難道黃珊珊委員沒有明白向柯主席報告過上述談話嗎？」如果有，柯文哲的這番話就太過權謀跟心機了；如果沒有，那是民眾黨內部問題，他不予置評。

黃珊珊今在臉書指出，有關卓榮泰所說與她會面的內容是事實，但是，因為1月30日黨團會議做成決議之前，民眾黨都保持開放態度，所以，會見卓榮泰時，她都是聽的角色，也表示會將他的訊息帶回黨團，但是她沒有提任何方案，更沒有所謂交換條件，因為在黨團會議決議以前，民眾黨都希望兩大黨可以對國會改革與未來議事法案提出改革的想法，卓榮泰所說的三方案，都是他的意見，她也只是據實轉達回黨團而已。

黃珊珊表示，正因為如此，國民黨韓國瑜方面，也有很多人表示想拜訪黨團與主席，所以民眾黨才會公開說歡迎大家都到黨團正式拜訪，婉拒私下約訪，以免爭議。

黃珊珊指出，1月29日兩黨候選人拜訪黨團，1月30日黨團會議做成決議，1月31日召開記者會公布我們投票意願與投票方式（院長提名黃珊珊、副院長則視院長投票結果再討論），所以，沒有與其他政黨交換院長候選人條件的問題，而2月1日早上的自由時報，就報導說民進黨多方接觸台灣民眾黨，但民眾黨沒有接受民進黨提出的方案，當天該報導就提到卓榮泰出面的相關內容，兩家媒體與民進黨發言人吳崢竟然可以完全扭曲事實，稱民眾黨主動接觸民進黨，而卓榮泰如果認為自己被誤解，應該要去問問自由時報為何2月1日當天先將他爆料出來？

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