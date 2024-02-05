拆違建公司與服務處同地址？黃國昌反擊了　要賴清德報告公益信託進度

▲民眾黨團「最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌面對汐止老家違建、佔用國有地爭議，申請拆除執照拆除，但網紅「四叉貓」5日爆料，負責拆除的「恆合營造有限公司」地址跟黃國昌板橋服務處一模一樣。對此，黃國昌表示，板橋服務處的房子是老婆的，而老婆爸爸的公司登記在老婆房子，有什麼問題？並也點名賴清德萬里老家違建的公益信託進度到哪？

民眾黨團5日上午召開「最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相」記者會，宣布此會期要提的優先法案，包括國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律、居住正義、公民權利、勞工權益保護、醫療人權＆醫護權益，以及世代共融等議題。

會後，黃國昌被問到怎麼看網紅「四叉貓」爆料，負責拆除汐止老家違建的營造地址，跟板橋服務處一樣，質疑營造公司為黃國昌家族？黃國昌先是反問「這是什麼爆料？不是老早為公開資訊嗎？我板橋服務處的房子，是我老婆的耶！」自己上屆擔任立委時就有財產申報過，「我老婆爸爸的公司登記在我老婆房子，這到底有什麼問題？」

至於目前違建拆除進度，黃國昌說，「大家真的不用急！」拆除有拆除的流程，最近稍微問了一下，對方說B5、B9有關於廢棄物清運計畫，新北市環保局最近似乎通過了，接下來會如期提出拆遷計畫出去，「我說到做到，我絕對不會跟賴清德一樣賴著不拆。」

黃國昌強調，外界如果要關心的話，他也很好奇總統當選人賴清德的違建房屋，該強制信託卻沒強制信託，監察院到底什麼時候要處理，就算照賴所說的公益信託，那公益信託目前進度到哪，可能也要跟台灣社會報告吧。