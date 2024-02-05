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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台糖安心豚瘦肉精風波　黃國昌籲中央、地方趕快溯源調查

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團「最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台糖安心豚梅花肉片日前遭台中市府檢出含有禁用「西布特羅」（Cimbuterol，俗稱瘦肉精）0.002ppm，但行政院食安辦卻說收到的45件樣本均未驗出，陷入羅生門。立委黃國昌呼籲，中央、地方政府一定要趕快溯源調查，清楚向國人交代；另若立院趕快開議的話，也可以要行政院針對「食安五環」哪個環節出現嚴重問題，向國人清楚報告。

針對台糖豬肉被驗出瘦肉精，卻發生台中市政府與食安辦查驗結果不一致狀況，今日下午將政黨協商開議日期，會不會希望開議後請行政院專案報告？身為民眾黨團總召的黃國昌5日上午出席民眾黨團記者會時回應，針對台糖安心豚造成消費者不安心，這真的是讓人太失望的事情。

黃國昌提及，地方政府檢驗結果，竟然跟中央政府檢驗結果會不一致，問題到底出現在哪裡？有必要請中央跟地方政府好好說明原因在哪裡，且最重要的是已經快過年了，大家都在採買年貨，不要讓消費者引發這麼大恐慌，呼籲中央跟地方政府一定要趕快溯源調查，把到底發生什麼樣的狀況，造成消費者如此強烈不安，清楚向國人交代。

黃國昌也說，立法院趕快開議的話，也能針對行政院一直在強調的食安，包括過去投入這麼多經費、預算要建立的「食安五環」，到底哪個環節出現嚴重問題，可以好好跟全體國人進行報告。

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