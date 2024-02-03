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2024台灣燈會安平燈區登場　明華園《媽祖》大戲點亮台南夜空！

▲2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，首先以長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，閃耀安平漁港夜空，隨後台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式，為2024台灣燈會揭開序幕。

▲2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開幕大秀則邀請到明華園總團，出動超過300位幕前幕後演職員、重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》，這場有史以來規模最大的燈會盛事，讓現場來賓與觀眾都大飽眼福，直呼精采！

▲展期長達36天的「2024台灣燈會在台南」，3日安平燈區將正式啟燈，安平燈區安排長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6時45分進行啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，睽違16年的台灣燈會再次由台南主辦別具意義，台南之美舉世皆知，不僅獲英國《國家地理旅遊》雜誌公布「2024年全球最酷景點」，更獲CNN評為2024年最佳參訪地。尤其安平承載了多重文化的痕跡，今年的燈會分別設在安平燈區與24日開幕的高鐵燈區，在安平這個重要的歷史現場展示台南豐富的文化資產，在高鐵燈區展現現代科技和藝術元素，完整呈現充滿創意和驚喜的視覺饗宴。

▲展期長達36天的「2024台灣燈會在台南」，3日安平燈區將正式啟燈，安平燈區安排長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6時45分進行啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也提到，一場精彩盛會不會是獨力完成，需要地方政府與中央攜手合作將活動辦到最盡善盡美，在接下來37天燈會期間希望遊客都能留下最印象深刻的台南之美。

▲2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

啟燈儀式包含美國在台協會高雄分處張子霖處長、外交部雲嘉南辦事處蕭勝中處長、內政部移民署陳建成副署長、中華民國客家委員會周志杰副主委、原住民族委員會鐘興華副主委、日本永旺九州株式会社柴田祐司社長、立法委員陳亭妃、林俊憲、王定宇、林宜瑾、賴惠員、郭國文以及台南市議會邱莉莉議長率全體市議員等眾多來賓一同進行啟燈儀式為台祈福。

▲展期長達36天的「2024台灣燈會在台南」，3日安平燈區將正式啟燈，安平燈區安排長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6時45分進行啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

開幕儀式後明園華戲劇總團帶來的《媽祖》大戲，由明華園戲劇家族第二、三、四代成員聯合演出，呈現悠久歷史藝術團隊的傳承力量。這次演出並邀請台南安平天后宮神將隊及哨角隊、世運武術金牌得主彭偉群率領的台北市立大學技擊運動學系武術隊、台中青年高中舞蹈班共同參演，台上台下動員300餘人一起完成這次的演出。現場運用雙花道、雙升降舞台以及超過13層樓的高空表演，更有一條長達17米的大型鯰魚從觀眾頭頂上飛過，現場近5萬觀眾被帶入一場臨場感十足的視覺盛宴，共同見證台灣歌仔戲的魅力！

▲2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平燈區位置在安平區的林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，主題為「台南400」與「河光往事」共展出30件以上作品。「台南400」展區特邀請了原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家，於林默娘公園創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」燈區，將由新世代科技藝術家將為這條台南美麗的河岸，帶來嶄新的面貌，再創台南運河嶄新的風情與當年繁華的風貌。

▲2024台灣燈會在台南，由「安平燈區」打頭陣，3日晚間隆重登場，台南市長黃偉哲、交通部觀光署周永暉署長共同主持啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展期有12處街頭藝人展演區，邀請19組知名團隊，帶來500場以上精彩表演；另外假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀，歡迎全國民眾親自來參與台南的盛會。

▲展期長達36天的「2024台灣燈會在台南」，3日安平燈區將正式啟燈，安平燈區安排長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6時45分進行啟燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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