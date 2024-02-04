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春節連假遇「東港好鎮春節年街活動」　警交通疏導出爐

▲東港警分局春節連假交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局春節連假交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應今年農曆春節7天連假(2月8日(星期四，小年夜)至2月14日（星期三，初五），加上東港鎮公所也舉辦「東港好鎮春節年街活動」，預期旅遊及返鄉民眾增多，為使遊客交通順暢，東港警分局已規劃好交通疏導工作，以達成「交通順、平安行」目標，提供用路人參考。

▲東港警分局春節連假交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局春節連假交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局規劃交通疏導措施：
1、前往東琉碼頭，或華僑市場等，可使用東港鎮朝隆路漁會漁市場停車場及立體停車場，如停車場車位已滿，建議將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

2、臺1線、臺17線公路，預估連假前兩天以南下車潮為主，建議用路人利用屏189線作為替代道路，為避免違停車輛影響車流，將於臺1線勝利路沿線擺設交通錐，並派員在場加強交通疏導。

▲東港警分局春節連假交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另2月12、13日午後起北上車潮將逐漸湧現，臺1線北返車輛，於臺1線左轉187乙線勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依現場警察人員指揮「兩車道北上」南州交流道；此外亦可沿臺1線直行2公里由「崁頂交流道」接國道3號北上，或從臺17線林邊交流道北上，亦可有效避開南州交流道車多路段。

東港警分局長林志弘呼籲，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿線CMS電子看板，也可利用「屏東GO好玩APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，觀光景點突發壅塞，實施交通管制措施，敬請配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。

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