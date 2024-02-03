新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界攜手捐贈物資助弱勢

▲新北市社會局長李美珍（中）和泰山區長鄭淑敏（左3）頒獎感謝泰山各界攜手送物資和紅包給弱家。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市泰山區公所於春節前夕攜手媒合在地企業、慈善團體於3日在泰山區楓樹福泰市民活動中心舉辦關懷傳愛、歲末送暖活動，針對獨居長者、弱勢家庭提供關懷傳愛、溫馨送暖，透過農曆年節前夕贈送愛心物資及紅包，讓200多位弱勢家戶，提前感受年節氣氛與社會溫暖。

此次活動由南亞塑膠公司、南亞科技公司及泰山區兩大信仰中心頂泰山巖、下泰山巖，結合在地的社團，如泰山、泰和、明志獅子會、一心協進會、泰山區紳士協會、新北市歡心關懷協會及弘優科技有限公司大力贊助活動經費，這些愛心團體除致贈紅包予弱勢長者及家庭，泰山志工協會也製作220份愛心饅頭，親慈慈善會亦提供200份關懷物資袋，讓長者及弱勢家庭於年節期間都能安心過好年。

▲泰山區公所於春節前夕舉辦關懷傳愛、歲末送暖活動。

除了發放物資及紅包外，泰山紳士協會並進行家暴防治宣導，台灣紫微公益關懷協會理事長上官明莉亦邀集藝人公益獻唱，讓參加的長輩能近距離接觸明星並欣賞歌曲演唱。

參與活動的社團多數為泰山區高風險平台的協力單位，其中南亞愛心社於過年前都會邀集志工到獨居長者家中打掃環境；眾能創新協會認養4戶高風險家庭外，亦與慶良電子企業發放年菜；泰山婦女會服務20多位獨居長者，其中一位李阿嬤長子20多歲時因車禍導致下半身癱瘓，二夫妻不辭辛勞照顧，先生於10年前往生，阿嬤仍不放棄的細心照顧，母子相依為命，婦女會關懷訪視從未間斷。

新北市社會局長李美珍表示，社會安全網需要大家共同發現需要照顧的家戶，感謝泰山區各界慈善團體協力關懷。泰山區長鄭淑敏說，年節將至，感謝地方各界企業及慈善團體，讓弱勢長者及家庭能歡喜迎接平安健康的金龍年！