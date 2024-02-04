　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

一名冷氣師傅，因為請太多天產假，年終獎金從4萬5000元被砍到剩5000元可以領（示意圖／Pixabay）

▲一名冷氣師傅，因為請太多天產假，年終獎金從4萬5000元被砍到剩5000元可以領（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女子日前在網路上發文抱怨，指出她的老公是冷氣師傅，在目前任職的公司已有4年以上，過去年終都可以領到4萬5000元。沒想到公司今年卻以「因產檢假即特休原因苛扣年終」為由，只發5000元，讓人妻相當氣憤直呼「不能這樣欺負人吧？」

一名人妻日前在Dcard上發文抱怨，指出她的老公是冷氣師傅，在這行有8年資歷，並在目前任職的公司待了4年以上。而過去老公年終獎金都可以領到1個月，約4萬5000元，但今年卻只領到5000元，沒想到向公司詢問後，對方竟表示，因為原PO老公去年9月請了4次產假，進而影響考核，不僅如此，人資甚至還算錯原PO老公的年資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而這也讓原PO相當氣憤，直呼「怎樣是可以把4年以上的老員工年資算錯成這樣？沒有簽約，也不能這樣欺負人吧」。而原PO也透露，後續致電給勞工局，對方表示公司都會用各種理由、藉口，唯一的辦法就是檢舉各項缺失，不過最終因為原PO和老公覺得好聚好散就算了，因此在過年前提了離職。

消息一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「只要年終1.不含在保障年薪裡2.明文公告每人年終x個月，那就是老闆隨便給」、「這個在業界都很正常，平常就要做好自行年終的預算分配，至於怎麼分配這個就見仁見智」、「年終和獎金本來就不是一定要給，看老闆心情。不過老公有一技之長比較不用太擔心，希望妳們之後一切順利安好」。

事實上，根據《勞基法》規定，雇主發給勞工的年終獎金，屬於勞工福利，發放之條件及標準，可以由勞雇雙方在勞動契約中約定，或是雇主於工作規則中訂定。勞基法並沒有規定企業必須發放年終獎金給員工，因此沒有發放年終獎金的企業，並沒有違反勞基法。

延伸閱讀
擁2千萬房產是基本？相親遭年薪80萬女嗆「很丟臉」　他無奈嘆：台北女標準挺高
尪不洗澡「同件衣服穿5天」散發臭味　妻怒離婚提告…法院判賠51萬
啃老20年卻自稱「鴻海工程師」　她曝弟弟猝死後女友們找上門「最遠從香港」

ET快訊
快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨
預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包
快訊／台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　豬隻檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

高雄童看準機車「衝出」秒躲阿嬤身後　外送員慘摔：你還笑！

高鐵延屏東挑戰大　「全線停擺風險」恐增加！關鍵曝光

媳婦婚前娘家送房！婆婆竟說「夫妻一場」提這要求　網全炸鍋

5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展　邱若華：認識認同在地

全台唯一選黨不選人！　Xpark動物全明星大選激戰中

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

徵熱血隊友！　2024桃園醫院寒冬送暖捐血活動2／6日舉行

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包

即／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

二寶爸家中塞滿咳嗽藥水　過來人一看秒懂

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

Disney+再祭狠招！將擴大制裁共用帳號　

4生肖「財神附身」！

12星座「春節運勢」一次看！雙子有偏財

週末暖如春！　下週大陸冷氣團除夕濕冷10℃

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

農曆新年即將到來，雖然可以和家人相聚，不過卻也是許多媳婦的惡夢。一名網友指出，5個姑姑每年都會從初二待到初四晚上，所以媽媽都不能回娘家，還要辦兩桌、自己花菜錢，讓他很心疼。

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界捐贈物資助弱勢

新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界捐贈物資助弱勢

饒慶鈴與監護兒少圍爐迎新年　重溫家庭夢

饒慶鈴與監護兒少圍爐迎新年　重溫家庭夢

野生周美青現身麵店！低調送春聯讓老闆驚呆

野生周美青現身麵店！低調送春聯讓老闆驚呆

關鍵字：

周刊王冷氣年終過年春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

台中派出所長寢室中彈亡　妻子赴警局做筆錄

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

錦鯉越獄變烤魚　放回水缸奇蹟發生

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面