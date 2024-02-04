冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

▲一名冷氣師傅，因為請太多天產假，年終獎金從4萬5000元被砍到剩5000元可以領（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女子日前在網路上發文抱怨，指出她的老公是冷氣師傅，在目前任職的公司已有4年以上，過去年終都可以領到4萬5000元。沒想到公司今年卻以「因產檢假即特休原因苛扣年終」為由，只發5000元，讓人妻相當氣憤直呼「不能這樣欺負人吧？」

一名人妻日前在Dcard上發文抱怨，指出她的老公是冷氣師傅，在這行有8年資歷，並在目前任職的公司待了4年以上。而過去老公年終獎金都可以領到1個月，約4萬5000元，但今年卻只領到5000元，沒想到向公司詢問後，對方竟表示，因為原PO老公去年9月請了4次產假，進而影響考核，不僅如此，人資甚至還算錯原PO老公的年資。

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而這也讓原PO相當氣憤，直呼「怎樣是可以把4年以上的老員工年資算錯成這樣？沒有簽約，也不能這樣欺負人吧」。而原PO也透露，後續致電給勞工局，對方表示公司都會用各種理由、藉口，唯一的辦法就是檢舉各項缺失，不過最終因為原PO和老公覺得好聚好散就算了，因此在過年前提了離職。

消息一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「只要年終1.不含在保障年薪裡2.明文公告每人年終x個月，那就是老闆隨便給」、「這個在業界都很正常，平常就要做好自行年終的預算分配，至於怎麼分配這個就見仁見智」、「年終和獎金本來就不是一定要給，看老闆心情。不過老公有一技之長比較不用太擔心，希望妳們之後一切順利安好」。

事實上，根據《勞基法》規定，雇主發給勞工的年終獎金，屬於勞工福利，發放之條件及標準，可以由勞雇雙方在勞動契約中約定，或是雇主於工作規則中訂定。勞基法並沒有規定企業必須發放年終獎金給員工，因此沒有發放年終獎金的企業，並沒有違反勞基法。

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