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小六數學題「求問糖果有幾顆」　一票被考倒！正解曝：前面不要看

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社） 

▲糖果罐原本有幾顆糖果？（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

這道數學題目要怎麼算？近日有網友發文貼出一道小六的數學題，詢問大家知不知道要怎麼解？從圖片可見，妹妹連續吃了99天糖果，因此題目就要學生求出糖果罐「原有多少顆？」貼文曝光後，雖考倒一票人，但也有網友算出答案。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文貼出一道小學六年級的數學題目，詢問「有無哪位大神知道怎麼解這題嗎？」

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從圖片可見，題目寫道「糖罐中有一些糖果。第一天妹妹吃掉全部的1/2，第二天吃掉第一天剩下的1/3，第三天吃掉第二天剩下的1/4，......，第98天吃掉第97天剩下的1/99，第99天吃掉第98天剩下的1/100，這時恰好剩下2顆的糖果，請問原有多少顆？」

題目曝光後，一票網友歪樓直呼，「煩！算你X，我就再買一罐啦」、「我只知道妹妹吃這麼多糖應該會蛀牙」、「解答：從不給孩子吃糖」、「請問妹妹叫什麼名字」、「請問妹妹會蛀幾顆牙」、「牙齒剩幾顆」、「我只覺得妹妹應該會蛀牙」。還有網友回應，「到底是在考數學還考國文」、「真的有小六學生會解答的嗎」。

也有網友解惑，「前面不要看，最後那一行才是題目，這樣就簡單了」、「題目只要看最後三句就好了」、「200顆，每天過後都剩下的1/（天數+1）」、「設原糖果=x，剩餘糖果 x*1/2*2/3*3/4*…*99/100 =2，解x =200」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友算出答案。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

這道題目求糖果罐原本的糖果數，若將此數設為X（或設為方框）

第一天｜吃X/2（算法為X乘以1/2）
即剩下：X/2顆（算法為X-X/2）

第二天｜吃第一天剩下的1/3
即剩下「第一天剩餘顆數」的2/3
也就是第二天剩下：(X/2)(2/3)顆

第三天｜吃第二天剩下的1/4
即剩下「第二天剩餘顆數」的3/4
也就是第三天剩下：(X/2)(2/3)(3/4)顆

以此類推
第99天｜吃第98天剩下的1/100
即剩下「第98天剩餘顆數」的99/100
也就是第99天剩下：(X/2)(2/3)(3/4)......(98/99)(99/100)顆

因為已知第99天的剩餘顆數為2
因此算式為：(X/2)(2/3)(3/4)......(98/99)(99/100)=2
將分母、分子相互消去後，即X/100=2
可得X=200顆

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