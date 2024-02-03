美女騎士「胸前僅穿3條線」被開單　釣出本尊：沒開車頭燈

記者黃翊婷／綜合報導

臉書「爆廢公社1館」近日流傳一張女騎士被開罰單的照片，照片中的女騎士穿著火辣，胸前僅有3條黑帶子，一公開便掀起網友熱議；但很快就有網友指出，照片是從P圖社團流傳出來的。沒想到女騎士本人也在臉書、IG大方轉發照片，並半開玩笑表示，「TMD我被開單了，無罩駕駛、沒開車頭燈」。

▲這張女騎士被開單的照片被認為是P的，女騎士本人也曾在社群平台上轉發。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社1館）

臉書「爆廢公社1館」的網友日前分享一張美女照片，只見一名女騎士停在路邊，雙手叉腰，上半身卻只有3條黑色的帶子，旁邊還站著一名似乎正在開單的女警。

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照片公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言調侃，「世界和平」、「女警我勸妳少管閒事哦」、「意圖使人開車不看路」；但也有不少網友指出，照片中的女警看起來怪怪的，應該是P圖，「P圖公社的照片」、「這P圖技術回去再練練」。

其實這張照片先前就已經在網路上流傳開來，女騎士本尊在臉書擁有將近9000人追蹤，她也曾在臉書、IG轉發該照片，還搭配「TMD我被開單了，無罩駕駛、沒開車頭燈」等文字開玩笑。有粉絲留言表示這是P圖社團的作品，還有人詢問能不能把胸前的黑色帶子P掉；女騎士則回應，「P圖社團好強喔」、「好像不行喔，這個已經是底線了」。