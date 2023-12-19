要兩名小六學生互賞巴掌「有氣勢喔」！補教師二審判刑

▲要兩名小六男童互賞巴掌，補教師遭高等法院判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區某補習班李姓老師，去年3月間調停2名小六學生爭執時，竟提議雙方互賞巴掌，李男還鼓勵說「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳朵」、「如果犯規要打兩下喔」，兩名男童因此互打10多下巴掌，雙頰發紅。家長暴氣提告，一審以教唆兒童傷害罪將李男判拘役55日，案經上訴，高院二審仍判拘役55日，但給予緩刑的自新機會。可上訴。

判決指出，該補習班為美語補習班，負責提供學童數學補習及協助課後輔導、安親照護等事務。案發於去年3月間，晚間8點多，李男見正在寫作業的兩名小六男童為了細故爭吵，李男調停未果。結果李男提議，雙方互賞巴掌，直到一方認輸為止，李男還在過程中，面帶微笑表示「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳朵」、「如果犯規要打兩下喔」。兩名男童互賞巴掌10幾下。

男童返家後，臉頰紅腫、疼痛、疑似挫傷，家長發覺異狀，經過追問後，才發現老師竟然提議學生互賞巴掌，暴怒提告；其中一名男童也將同學當下拍下的影片，上傳社群媒體，引發爭議。全案經士林地檢署偵辦後，簽發拘票，將李男自補習班拘提到案，偵結後提起公訴。

一審法院審理時，李男辯稱，當時有先制止他們打架、安撫情緒，並釐清事情，原希望2人和好道歉，但他們不願意，伊又規勸2人回家，但2人還是不接受。他還想到可以轉移注意力，說了一些笑話，另外提出解決方案，如比腕力或大眼瞪小眼等方式，但都沒有被接受。因為2人當下很激動，他擔心若不處理會更嚴重，所以才會提出這個「相對安全、光明正大」的方式來解決紛爭，最後才會提議以互相打巴掌之方式解決。一審法院認定有罪，以「成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪」，判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

案經上訴，高等法院二審審理期間，李男與家長達成和解，取得原諒。高院因此撤銷原判決，改認定李男犯「成年人利用兒童故意對兒童犯傷害罪」，但仍處拘役55日，得易科罰金5萬5千元；但宣告緩刑2年的自新機會，並應於緩刑期間內，接受法治教育8小時。