來源豬場未驗出「瘦肉精」農業部複驗下架肉品　今下午公布結果

▲台中市食安處抽檢台糖販售肉品，驗出含有瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者楊惠琪／台北報導

台糖安心豚梅花肉片被檢出含有瘦肉精，這是國內近10年來首次在後市場抽驗發現豬肉含瘦肉精，引發社會關注。農業部至來源豬場採集豬血清、毛髮及飼料等檢體送驗，檢驗結果均未檢出，今（4日）再針對此次回收下架台糖肉品進行複驗，預計今天下午結果出爐。

國產台糖安心豚梅花肉片被檢出含有「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精），農業部啟動回溯機制，至來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，結果均呈陰性。農業部畜牧司副司長李宜謙今表示，為確保食安，今天上午已安排台糖下架回收肉品的複驗工作，複驗結果預計今天下午出爐。

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農業部連日清查台糖下架回收肉品的來源牧場南靖畜殖場，以及台糖在台南、嘉義、雲林、彰化等6縣市共15處畜殖場，採集40多件豬血清、毛髮、飼料、肉品等，昨檢驗結果均呈陰性，今再擴大肉品檢驗。此外，台糖也將同批肉品送交食藥署複驗，也發函給台中市衛生局提出複驗申請，已釐清藥殘真相。

由於此次下架的「台糖安心豚」肉品，標榜「吃台糖寡醣乳酸菌和台糖天然糖蜜長大」，擁有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷（TAP）雙認證，卻仍出現紕漏。消基會昨發布新聞稿指出，農政單位應重新從嚴檢視與檢討認證標章的可信度，呼籲加強抽驗檢查的頻率及縮短檢驗的間隔期間。

李宜謙說，截至目前為止，採樣的40多件樣本均呈陰性，強調標章驗證流程嚴謹，包括藥物殘留、產銷履歷追溯、工廠製造流程等，每一受驗證單位一年至少2次抽驗，勿用單一個案來質疑標章的可信度，待各方複驗結果出爐，由專家判定可能的污染源，再來通盤檢討會比較適切。