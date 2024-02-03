　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

過年安心吃海鮮　新北水產品檢驗全數合格

▲新北水產品檢驗全數合格。（圖／新北市漁業處提供）

▲養殖業者配合鱸魚採樣送驗。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將到來，年菜少不了象徵年年有餘的水產品。為了讓民眾能安心選購新北市養殖的優質水產品，新北市政府漁業處至產地抽驗未上市水產品，並於農曆年前加強查驗轄內養殖產業，自2023年12月至2024年1月底共計抽驗36件，檢驗結果全數合格，將持續進行抽驗未上市水產品，守護市民健康。

新北市政府為使民眾能安心品嚐新北市在地優質水產品，防止違反食品衛生安全規定之水產品流入市面，每年針對轄內養殖生產水產品進行上市前抽驗工作，平均每月抽驗10件，並按養殖生物放養時間及產期，對養殖戶進行訪查、抽驗及宣導安全用藥等觀念。

▲新北水產品檢驗全數合格。（圖／新北市漁業處提供）

▲養殖業者配合鱒魚採樣送驗。

漁業處特別針對轄內養殖的貢寮鮑、鱒魚、鱸魚及鱘龍魚等水產品增加查驗數，自2023年12月至2024年1月底共計抽驗36件（11件陸上魚塭及25件沿海養殖），分別依食品安全相關法規進行藥物殘留及重金屬殘留分析，查驗結果皆未超過衛生福利部發布之「食品中污染物質及毒素衛生標準」、「一般食品衛生標準」及農業部發布之「動物用藥品使用準則一水產動物用藥品使用規範」中的規定含量，全數合格。

漁業處表示，針對抽驗不合格養殖戶，會立即依消費者保護法至養殖現場進行移動管制，並按動物用藥品管理法規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，管制期間其養殖水產品不得販售上市，經複驗合格後才會解除管制，所以再次提醒養殖戶，務必遵守「動物用藥品使用準則一水產動物用藥品使用規範」相關規定，合理用藥並遵守停藥期限制。

漁業處長簡明雄表示，農曆春節期間恰逢新北貢寮鮑盛產期，鮮嫩肥美的貢寮鮑絕對是採買年貨的優質選項，新北市政府會持續進行未上市水產品的查驗，從源頭進行控管，第一線為消費者食品安全把關，也歡迎民眾多多選購新北市優質水產品，讓您吃得安心過好年！更多資訊請見新北市特色漁產品購買資訊：https://is.gd/LsN6lT

▲新北水產品檢驗全數合格。（圖／新北市漁業處提供）

▲養殖業者配合鱘龍魚採樣送驗。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

►春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

►海景第一排！饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

►東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

ET快訊
鄭啟泰驟逝！2天前「還在討論婚禮服裝」　未婚妻痛心發聲
快訊／嘉義16歲女騎士路口撞公車　左腿骨折慘死
李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖
快訊／EXO伯賢被爆2月不來了！韓方搶先曝「活動取消」
梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！　同框賈靜雯、修杰楷度假
台南「2夜市」回來了！復業時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北淡水傳統文化傳承　耙文蛤感受百年漁業智慧

新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

新莊喜氣迎春好過年　名家手寫春聯免費索取

台南新化老街商家遭潑漆毀損　南警2小時破案

過年安心吃海鮮　新北水產品檢驗全數合格

台糖梅花肉片驗出瘦肉精　屏縣衛生局加強查核台糖代工廠

獨／台中和平連2件未戴頭燈困山區　搜救人員疲於奔命

新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界攜手捐贈物資助弱勢

2024台灣燈會安平燈區登場　明華園《媽祖》大戲點亮台南夜空！

台南市府全准了　大東、大東東夜市2／5復業！

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

新北淡水傳統文化傳承　耙文蛤感受百年漁業智慧

新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

新莊喜氣迎春好過年　名家手寫春聯免費索取

台南新化老街商家遭潑漆毀損　南警2小時破案

過年安心吃海鮮　新北水產品檢驗全數合格

台糖梅花肉片驗出瘦肉精　屏縣衛生局加強查核台糖代工廠

獨／台中和平連2件未戴頭燈困山區　搜救人員疲於奔命

新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界攜手捐贈物資助弱勢

2024台灣燈會安平燈區登場　明華園《媽祖》大戲點亮台南夜空！

台南市府全准了　大東、大東東夜市2／5復業！

快訊／台中港工廠發生火警　現場全面燃燒

新北淡水傳統文化傳承　耙文蛤感受百年漁業智慧

韓國瑜被爆「上班首日神隱」回應了：新國會從化解朝野惡意開始

新北鼓勵綠色交通　自行車通勤綠廊路線延伸百公里

新莊喜氣迎春好過年　名家手寫春聯免費索取

台南新化老街商家遭潑漆毀損　南警2小時破案

過年安心吃海鮮　新北水產品檢驗全數合格

台糖梅花肉片驗出瘦肉精　屏縣衛生局加強查核台糖代工廠

快訊／嘉義縣16歲女騎士路口撞公車　左腿骨折慘死

獨／台中和平連2件未戴頭燈困山區　搜救人員疲於奔命

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

地方熱門新聞

24hrs守小鴨　基層警：氣球比治安重要

桃園112年失蹤人口3,016人尋獲3,172人　警曝原因

高雄男開車疑闖紅燈！24歲女騎士不治

張善政國道車禍　民眾湧臉書表達關心

台糖安心豚梅花肉驗出禁用瘦肉精　台中市府勒令下架

延宕28年淡北道路開工動土！總長5.45公里　拚2029年6月底通車

求請「威天宮」武財神股金　婦人中頭獎還願

台南大東、大東東夜市2／5復業！

替代役為獨老送餐　老奶奶開心：多5個孫子

陳亭妃、陳怡珍推出「龍平安」錢母紅包

「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展

徒手畫龍　西村麻里龍年主題畫作Xpark展出

台灣燈會安平燈區滂薄登場！

年終獎金遭竊警迅速追回物流司機辛苦錢

更多熱門

相關新聞

新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界捐贈物資助弱勢

新北關懷傳愛歲末送暖　泰山各界捐贈物資助弱勢

新北市泰山區公所於春節前夕攜手媒合在地企業、慈善團體於3日在泰山區楓樹福泰市民活動中心舉辦關懷傳愛、歲末送暖活動，針對獨居長者、弱勢家庭提供關懷傳愛、溫馨送暖，透過農曆年節前夕贈送愛心物資及紅包，讓200多位弱勢家戶，提前感受年節氣氛與社會溫暖。

新北男拿漆彈槍打警分局監視器　這下慘了　

新北男拿漆彈槍打警分局監視器　這下慘了　

張善政車禍膝蓋皮肉傷　走路稍不順畫面曝　

張善政車禍膝蓋皮肉傷　走路稍不順畫面曝　

桃園春節應景食品第2波抽驗　11件不符規定

桃園春節應景食品第2波抽驗　11件不符規定

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

關鍵字：

新北水產品抽驗

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

日大咖AV女神戰2台男！　試車遇「大拇指尺寸」勾起慾望：我榨乾他

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

前面突剎車　張善政反應不及猛撞…車頭撞毀夫人送醫

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面