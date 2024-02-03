過年安心吃海鮮　新北水產品檢驗全數合格

▲養殖業者配合鱸魚採樣送驗。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將到來，年菜少不了象徵年年有餘的水產品。為了讓民眾能安心選購新北市養殖的優質水產品，新北市政府漁業處至產地抽驗未上市水產品，並於農曆年前加強查驗轄內養殖產業，自2023年12月至2024年1月底共計抽驗36件，檢驗結果全數合格，將持續進行抽驗未上市水產品，守護市民健康。

新北市政府為使民眾能安心品嚐新北市在地優質水產品，防止違反食品衛生安全規定之水產品流入市面，每年針對轄內養殖生產水產品進行上市前抽驗工作，平均每月抽驗10件，並按養殖生物放養時間及產期，對養殖戶進行訪查、抽驗及宣導安全用藥等觀念。

▲養殖業者配合鱒魚採樣送驗。

漁業處特別針對轄內養殖的貢寮鮑、鱒魚、鱸魚及鱘龍魚等水產品增加查驗數，自2023年12月至2024年1月底共計抽驗36件（11件陸上魚塭及25件沿海養殖），分別依食品安全相關法規進行藥物殘留及重金屬殘留分析，查驗結果皆未超過衛生福利部發布之「食品中污染物質及毒素衛生標準」、「一般食品衛生標準」及農業部發布之「動物用藥品使用準則一水產動物用藥品使用規範」中的規定含量，全數合格。

漁業處表示，針對抽驗不合格養殖戶，會立即依消費者保護法至養殖現場進行移動管制，並按動物用藥品管理法規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，管制期間其養殖水產品不得販售上市，經複驗合格後才會解除管制，所以再次提醒養殖戶，務必遵守「動物用藥品使用準則一水產動物用藥品使用規範」相關規定，合理用藥並遵守停藥期限制。

漁業處長簡明雄表示，農曆春節期間恰逢新北貢寮鮑盛產期，鮮嫩肥美的貢寮鮑絕對是採買年貨的優質選項，新北市政府會持續進行未上市水產品的查驗，從源頭進行控管，第一線為消費者食品安全把關，也歡迎民眾多多選購新北市優質水產品，讓您吃得安心過好年！更多資訊請見新北市特色漁產品購買資訊：https://is.gd/LsN6lT。

▲養殖業者配合鱘龍魚採樣送驗。