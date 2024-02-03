野生周美青現身麵店！包緊緊送春聯讓老闆驚呆　低調快閃畫面曝

記者柯振中／綜合報導

近日年關將近，許多政治人物會敦親睦鄰，向民眾發放春聯道賀。文山區一間店家的老闆2日在店裡忙碌時，突然有名黑衣女子來拜訪，接著遞出手中的春聯、喊出「新年快樂」，讓店家又驚又喜，事後監視器畫面曝光，原來到訪的黑衣女子，竟是前第一夫人周美青。

▲前第一夫人周美青突然現身餐廳，送給老闆春聯。（圖／翻攝臉書／鍾沛君）



國民黨台北市議員鍾沛君2日在臉書上分享，他下午到文山區拜訪時，某間店家的老闆向她講述了當天的奇遇，中午時有名身穿黑衣、黑褲，戴著黑色眼鏡的女子到店裡，說聲新年快樂以後，送上了手中的春聯。

▲▼前第一夫人周美青突然現身餐廳，送給老闆春聯。（圖／翻攝臉書／鍾沛君）



老闆看了一眼，立即放下手邊的工作，上前雙手接下春聯，同時做了鞠躬的動作。老闆接著將監視器畫面放給鍾沛君看，而她看完以後，同樣也是感到十分驚喜，原來畫面中的黑衣女子，竟是前第一夫人周美青。

周美青親民又低調的行為曝光後，瞬間在網路上引發轟動，許多網友也因此刷留言洗版，「第一夫人典範」、「親民的第一夫人」、「樸實的第一夫人、親民的第一夫人」、「好棒的第一夫人，真的親民」、「已羨慕～應該要立馬拍照跟要簽名。」