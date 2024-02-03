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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體人爆綠「開8位數要藍委跑票」　吳崢：有證據歡迎提供、不應含沙射影

▲▼民進黨新任新聞部主任吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院長選舉結束後日爭議不斷，資深媒體人黃揚明爆料，民進黨在院長選舉前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場，但最終未成；他也在臉書說明，這段「八位數利益」傳言的真實性當然有待進一步查證，但並非憑空捏造想像。對此，民進黨發言人吳崢表示，如有證據，歡迎提供給本黨與檢調，倘若涉及不法，本黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。若無證據，相關人等不應含沙射影，若有需要本黨將採取法律行動，以正視聽。

吳崢表示，針對部分人士於政論節目中指稱民進黨在立法院長選舉中接觸國民黨立委，開出八位數字以上利益，要求立委跑票等說法。民進黨表示，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。如有證據，歡迎提供給本黨與檢調，倘若涉及不法，本黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要本黨將採取法律行動，以正視聽。

黃揚明在臉書澄清，下午在節目中的說法，也許有些新聞媒體報導標題、內容比較刺激一些，因此說明一下。立法院長選舉前，媒體報導藍營內部傳出有四人「被盯上」，甚至有一度失聯的狀況，因此引發藍營高層關切，緊急固票。

黃揚明說，在選舉結束後，立法院內確實傳出，有綠營人士（也可能如綠白破局的模式，是所謂不同管道的代理人、民間熱心人士）在選前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場。

黃揚明表示，但在國民黨團下令分組強制監票、亮票的命令一下之後，就不存在跑票的空間，因此傳言中的相關利益條件都是「未兌現的空頭支票」。

黃揚明強調，描述的重點在於院長選舉前有各種傳言、故事，這段「八位數利益」傳言的真實性當然有待進一步查證，但並非憑空捏造想像，在此簡單說明。

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