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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

▲▼國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召可能人選黃國昌。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）

▲國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召可能人選黃國昌。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）

記者杜冠霖、陳家祥、崔至雲／台北報導

國會三黨不過半，藍綠白黨團三位領頭羊「花蓮王」傅崐萁、「萬年總召」柯建銘、「立院戰神」黃國昌，下週一協商開議時間將首度過招。不過這只是前菜，未來大菜上桌時，三人對壘情況也備受關注，藍營期盼傅崐萁較不「溫馴」的政治風格帶來新氣象；綠營對柯建銘有信心、但大批中生代選將落馬，讓接班梯隊成隱憂；白營則要靠唯一有國會經驗的黃國昌帶領「民眾黨八壯士」，殺出屬於第三勢力的一條血路。

有「花蓮王」之稱的傅崐萁行事作風霸道，面對九合一大選選策會受質疑、2024選戰期間被指想當立法院長、和總統候選人侯友宜之間的衝突，平時低調的傅崐萁，都會在檯面上公開接受媒體訪問放砲，就算對黨內同仁也不手軟，讓國民黨內部分年輕立委頗有微詞；至於法案質詢部分，除地方議題外，確實較無表現。

傅崐萁人脈深廣、行事作風鮮明，黨內對他的評價很兩極。有藍營新科立委認為，傅崐萁過去有些爭議，這些都是眾人皆知的事情，前幾年回國民黨後，雖然他做事低調，但人脈經營、政治影響力不輸檯面上的國民黨要角，就連之前侯友宜要選總統時也要看他臉色。

不過，該名立委表示，傅崐萁的缺點也是他的優點，傅與柯建銘關係友好，面對柯建銘的老練，傅崐萁機敏謀略、協商手段也相當純熟，擔任總召的職位確實適合。另名立委表示，過去的國民黨團幹郭個性都較為「溫馴」，面對民進黨這幾年的鴨霸，常常都被吃死死，如今藍營在新國會席次大增，傅崐萁又擔任總召，希望可以在他的帶領下，讓國民黨可以在國會展現更強實力。

有綠營人士則指出，從傅崐萁質疑前立法院長游錫堃為何不提「單一召委制」，就可以側面了解，傅崐萁對國會議事運作及院長權責的理解，可能不到一般人對立委的要求，或是個人霸道強橫的「傅式風格」，讓他毫不避諱凌駕在議事規則上，跟嫻熟國會議事攻防的柯總召成為兩個極端。至於未來法案攻防部分，他強調，對柯總召有信心，「到時候再看吧！」

也有綠委坦言，過去國民黨一些號稱「藍營戰將」的大炮型立委擔任黨團幹部時，不管面對什麼議題都是高分貝反對，絲毫沒有要協商的意思，提案最終仍送到院會表決，反倒是前任總召曾銘宗比較可以溝通，針對提案內容細項調整、讓國會議事推進順利，在野黨也有一定發揮空間，「傅總召怎麼看也不像曾總召，很難預期未來情勢會如何變化。」

相較傅崐萁「戰斧飛彈」跟「屠龍刀」的驚人發言，綠營更憂心的是，許多培養已久的中生代立委在這次選戰中箭落馬，過去「戰力強」的民進黨團猶如斷臂，且「萬年總召」柯建銘已言明這是最後一屆立委，過去不論朝小野大或完全執政，民進黨都靠這位「老師傅」調和鼎鼐，未來4年即便三黨不過半，綠營仍能與國民黨抗衡，但接班梯次在哪還沒有著落。

此外，成功取得8席立委的民眾黨成為國會新勢力，並推出選前帶槍投靠的「戰神」黃國昌擔任總召，黃過去曾披時代力量戰袍進入國會，標榜揭弊打貪，高分貝質詢讓人印象深刻，也是「民眾黨八壯士」中唯一有國會經驗者。

對於未來三位總召對決，民眾黨人士則認為，黃國昌是民眾黨這波不分區裡唯一做過立委的人，嫻熟議事規則以及立法院大小事的眉眉角角。就以立法院長選舉來看，撇開後續的綠白口水戰不說，第一戰下來算是成功的，確實帶領民眾黨發揮關鍵少數的價值，讓藍綠即便氣得牙癢癢也不得不買單。對外發言的分寸上也拿捏得很好，沒有氣焰很囂張。

該人士認為，新人總會有適應期，但黃國昌讓民眾黨團在立院形成一個核心，在議事攻防上免於無頭蒼蠅的陣痛期。至於未來實際與國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘對壘，黃國昌也會確保展現小黨價值與主體性，「對未來有信心，面對兩個老江湖，三黨總召實際對壘，至少黃國昌不會表現出『穩輸』的狀況」。

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立法院長選舉結束後日爭議不斷，資深媒體人黃揚明爆料，民進黨在院長選舉前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場，但最終未成；他也在臉書說明，這段「八位數利益」傳言的真實性當然有待進一步查證，但並非憑空捏造想像。對此，民進黨發言人吳崢表示，如有證據，歡迎提供給本黨與檢調，倘若涉及不法，本黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。若無證據，相關人等不應含沙射影，若有需要本黨將採取法律行動，以正視聽。

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