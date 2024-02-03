嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：當代政治複雜「你們真的不適合」

▲立委吳沛憶 。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立委吳沛憶今（3日）在社群媒體Threads 上，有感而發地表示，「大老文化請掃進歷史灰燼」，她提到，回想起2018年綠營在地方選舉慘敗，蔡英文以請辭黨主席為敗選負責，但後續大老們仍然透過公開信逼宮總統蔡英文等情景，使吳沛憶感慨，大老文化「可以休矣」了，並嗆問，大老們的權力來源是什麼？

吳沛憶說，2019年她剛經歷人生首場選舉，那年民進黨大逆風，她在中正萬華匍匐前進一年半，拼死拼活守住這一席。

然而，吳沛憶回想，選後不到三個月，蔡英文已經辭黨主席，但大老們在媒體發公開信，要蔡英文「放棄總統連任、交出行政權。」

此外，吳沛憶說明，甚至有大老以「他曾經多次跟小英建言，小英都沒有反省。」「早就跟蔡英文說不要推同志婚姻……」等理由反對蔡英文連任。

鑑於此，吳沛憶喊話，應學取教訓 大老文化請掃進歷史的灰燼。吳沛憶透露，自己看到所謂大老們發公開信說「蔡英文不放棄連任，會害到民進黨、害到台灣。」自己整個炸裂！

吳沛憶說明，自己非常反感「我都是為你們好」的大老姿態，雖然自己很菜還是公開發表「大老文化可以休矣」。

吳沛憶進一步指出，當時一堆前輩勸她不要得罪人，但她無法忍受的是，「我們對民進黨也是每天有一百個建言啊，所以我們非常努力在基層搏鬥啊！」

因此，吳沛憶不禁質疑，「我們權力來源是民意，請問大老們權力來源是什麼？」她提醒，黨外精神是反大老文化，任何人即使是資深大老，如此與社會現實脫節，若介入第一線政治都是災難。

最後，吳沛憶呼籲，可以了，大老文化可以休矣！當代政治很複雜，你們真的不適合。