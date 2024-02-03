批白營「電話門」轉移焦點　洪申翰：關鍵是第二輪投票棄權！

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於綠白之間為「電話門」事件爭吵不休，立委洪申翰認為，在所有政黨都沒能過半下，主動去爭取其他票源的支持，這都是很自然的事，這場國會議長選舉，真正最該被追問的是，民眾黨基於主體性，為何第二輪的關鍵時刻，當選票上只剩「游韓」兩人時卻棄權，放棄自己政黨的影響力，讓最不適格的人選當上國會議長？

洪申翰表示，國會議長投票後，各界譁然的是，民眾黨為何放棄二輪投票權保送韓國瑜？現在，他們是要把這個無法給外界合理交代的窘境轉移出去，引導媒體去討論「誰主動找誰」的枝節問題，然後再加油添醋一些根本沒證據的陰謀論。

「誰主動找誰很重要嗎？」洪申翰說明，當一個政黨，對自己推派的人選有信心，在所有政黨都沒能過半下，主動去爭取其他票源的支持，這都是很自然的事。柯文哲也不敢否認，他有透過中間人撥了一通電話給陳永興，探尋民進黨支持黃珊珊當院長的可能，但不管這通電話是主動打還是被動打，從為自己候選人拉票的角度，差別真的不大，也不是意料之外的事。

同理，洪申翰認為，民進黨和相關朋友，就算主動去為前立法院長游錫堃爭取黨外票源的支持，這也很正常自然，因為黨籍得票數就是不夠，所以「誰主動找誰」，真的就是選舉拉票過程的枝節而已。

洪申翰表示，這場議長選舉，真正最該被追問的是，民眾黨要基於主體性，第一輪要推派黃珊珊可以，但到底為何第二輪的關鍵時刻，選票上只剩「游韓」兩人時卻棄權，放棄影響力，讓最不適格的人選當上國會議長？