　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長選舉已落幕，但「綠白合喬院長事件」卻成羅生門，而民眾黨立委黃國昌今更爆料，聲稱1月31日來到柯文哲辦公室的2名說客廖紫岑、林煜喆是代表總統府祕書長林佳龍，但遭林否認。被點名的林煜喆稍早發聲明坦言，自己是一個希望台灣政局穩定的小企業主，與柯文哲神交多年，希望他能協助穩定立院政局，也告訴雲林同鄉林佳龍，林事先並不知細節，也沒有誰授權誰，一個「以和為貴」想法竟一發不可收拾，造成兩人困擾，始料未及。

對於說客爭議，黃國昌開嗆，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表總統府祕書長林佳龍來，堂堂總統府秘書長至今仍躲起來，要出來公開否認嗎？為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的前立法院長游錫堃都可以背叛，讓人為游院長深感不值。林佳龍則批黃國昌說法偏離事實。

林煜喆聲明全文

本人身為一個關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定。我與柯文哲主席神交多年，希望他能協助穩定立法院政局，讓台灣能順利運轉創造民生富裕安定的社會，我也把這樣的想法告訴我的雲林鄉親好友林佳龍先生。

我單純以為兩人在過去幾年，在國家建設上的合作沒有任何交惡，我自己認為應該可以開一條路，協助兩個陣營討論如何讓政局走向好的發展。至於各方溝通之後的各種可能結果，則並不是我們能夠主張或決定的。而且即使溝通之後沒有什麼結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失。

很抱歉，我沒有想到一個「以和為貴」讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲主席及林佳龍先生的困擾，但他們仍平靜表達了解我當初的用意，不必自責。

我已經懇請柯文哲主席及他的團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變， 但是我的個人行為，包括臨時找廖紫岑女士同行，林佳龍先生事先並不知細節， 所以就不用再波及他人！整起事件沒有誰授權誰的問題，是我一個小老百姓的個人行動。

也許過於天真，但我只是希望台灣穩定，事前我並不清楚政治並不是我想像的那樣，在生意場上的道義及誠信這裡是看不到的。非常抱歉造成了大家的困擾及麻煩，我自己會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以會演變至此是我始料未及的，但我還是必須誠摯呼籲，我們都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣。
 

ET快訊
快訊／國道出車禍　張善政醫院現身回應
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

快訊／饒河夜市附近死亡車禍！聯結車右轉撞倒機車　騎士慘遭輾斃

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：當代政治複雜「你們真的不適合」

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

批黃國昌「別老搞加蔥行徑」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會？

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

快訊／饒河夜市附近死亡車禍！聯結車右轉撞倒機車　騎士慘遭輾斃

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：當代政治複雜「你們真的不適合」

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

批黃國昌「別老搞加蔥行徑」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會？

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

張善政車禍膝蓋皮肉傷！走路稍不順畫面曝　敷完藥搭公務車返家

消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：被動被告知

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

韓國瑜當選「罷免立法院長」成熱搜　綠委揭法令：院長沒法規可罷免

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

即／饒河夜市附近死亡車禍！聯結車右轉輾斃騎士

綠白喬院長！中間人代表民進黨高層是誰？　黃國昌爆：是林佳龍

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

柯文哲曝：綠營中間人要求聯繫「他」

更多熱門

相關新聞

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

立法院龍頭之戰已落幕，但卻衍生案外案！綠白之間針對誰主動來電喬國會正副院長人選一事，陷入各說各話的局面。過程中，可以發現居中運作的人非常多，甚至還牽涉民進黨的閣揆之爭？！《ETtoday新聞雲》為您整理，總統大選後，民進黨失去國會多數，對於立法院正副院長選舉一役，有心人士極力奔走想促成「綠白合」，而關鍵的1月31日那一夜，雙方陣營交手高潮迭起，但卻陷入「電話羅生門」的爭議，之後綠白可能因此對簿公堂。

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：你們真的不適合！

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：你們真的不適合！

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

關鍵字：

韓國瑜江啟臣游錫堃林佳龍黃國昌柯文哲立法院民進黨國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面