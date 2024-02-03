快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長選舉已落幕，但「綠白合喬院長事件」卻成羅生門，而民眾黨立委黃國昌今更爆料，聲稱1月31日來到柯文哲辦公室的2名說客廖紫岑、林煜喆是代表總統府祕書長林佳龍，但遭林否認。被點名的林煜喆稍早發聲明坦言，自己是一個希望台灣政局穩定的小企業主，與柯文哲神交多年，希望他能協助穩定立院政局，也告訴雲林同鄉林佳龍，林事先並不知細節，也沒有誰授權誰，一個「以和為貴」想法竟一發不可收拾，造成兩人困擾，始料未及。

對於說客爭議，黃國昌開嗆，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表總統府祕書長林佳龍來，堂堂總統府秘書長至今仍躲起來，要出來公開否認嗎？為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的前立法院長游錫堃都可以背叛，讓人為游院長深感不值。林佳龍則批黃國昌說法偏離事實。

林煜喆聲明全文

本人身為一個關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定。我與柯文哲主席神交多年，希望他能協助穩定立法院政局，讓台灣能順利運轉創造民生富裕安定的社會，我也把這樣的想法告訴我的雲林鄉親好友林佳龍先生。

我單純以為兩人在過去幾年，在國家建設上的合作沒有任何交惡，我自己認為應該可以開一條路，協助兩個陣營討論如何讓政局走向好的發展。至於各方溝通之後的各種可能結果，則並不是我們能夠主張或決定的。而且即使溝通之後沒有什麼結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失。

很抱歉，我沒有想到一個「以和為貴」讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲主席及林佳龍先生的困擾，但他們仍平靜表達了解我當初的用意，不必自責。

我已經懇請柯文哲主席及他的團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變， 但是我的個人行為，包括臨時找廖紫岑女士同行，林佳龍先生事先並不知細節， 所以就不用再波及他人！整起事件沒有誰授權誰的問題，是我一個小老百姓的個人行動。

也許過於天真，但我只是希望台灣穩定，事前我並不清楚政治並不是我想像的那樣，在生意場上的道義及誠信這裡是看不到的。非常抱歉造成了大家的困擾及麻煩，我自己會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以會演變至此是我始料未及的，但我還是必須誠摯呼籲，我們都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣。

