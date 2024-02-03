電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

▲柯文哲「楊梅小草見面會」。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院長選舉結束，綠白之間的「誰來喬院長」衍生成「電話門」事件。針對民進黨緊咬有說過「副院長願意無條件支持民進黨人選，只要願意支持黃珊珊」，民眾黨主席柯文哲3日受訪說，因為中間人來傳的時候就是講這條件，「我只是跟他們確定，你們條件是這樣是嗎？這樣的話我要回去問一下黨團」，傳話的人就是這條件，他只是問是不是這條件，要回去問問看，故事就這樣而已。

柯文哲說，這事情是這樣，事情發生過了就不用再去談一大堆。這件事情民眾黨有沒有任何發言？沒有，是民進黨自己去放話幹什麼，大家都說不可以「贏賭又贏話」，同樣的，也不要「輸賭又輸話」，賭輸就安安靜靜回去，為什麼老是要興風作浪讓社會不安？沒有必要，「坦白講，這件事情，恐怕民進黨自己要檢討一下黨的文化」。

柯文哲說，1月13日選舉結果就出來了，到2月1日投院長，長達差不多20天時間，「我看不出民進黨是怎麼替游錫堃輔選的，這擺明是要把它做掉」，這我們都看得出來，「我就覺得奇怪，你們要就不要提名，要提名就認真輔選，怎麼提名他每個都袖手旁觀？柯建銘還搞反輔選，奇怪，你每天罵我又叫我投給你，多奇怪的事」。

至於民眾黨部昨開記者會指說客拜訪有當面撥電話給林佳龍辦公室，柯文哲說如果事情結束這樣就好，選舉過程中一定拉票什麼，這一定的，拉票可以，不要搞太多這種太耍心機的事，就不要，「事情結束就結束」。

至於陳永興說，確實有談到「副院長部分一開始說願意無條件支持民進黨人選，只要願意支持黃珊珊」，柯文哲說明，第一，因為中間人來傳的時候就是講這條件，「我只是跟他們確定，你們條件是這樣是嗎？這樣的話我要回去問一下黨團」。

柯文哲說，在藍白合事件後，黨內就建立一條SOP，既然尊重集體決策，即使是黨主席在外面跟人家答應任何事情不可以打句點，最多打逗點，一定要拿回來大家討論投票確認會議記錄後才答應人家，「當時是因為傳話的人就是這條件，我問他說你們是這條件嗎？我是沒意見，我回去問問看，故事就這樣而已」。