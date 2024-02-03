　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

▲▼民眾黨主席柯文哲、總統當選人賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲、總統當選人賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者詹宜庭、石嘉豪／台北報導

立法院龍頭之戰已落幕，但卻衍生案外案！綠白之間針對誰主動來電喬國會正副院長人選一事，陷入各說各話的局面。過程中，可以發現居中運作的人非常多，甚至還牽涉民進黨的閣揆之爭？！《ETtoday新聞雲》為您整理，總統大選後，民進黨失去國會多數，對於立法院正副院長選舉一役，有心人士極力奔走想促成「綠白合」，而關鍵的1月31日那一夜，雙方陣營交手高潮迭起，但卻陷入「電話羅生門」的爭議，之後綠白可能因此對簿公堂。

1月23日前

卓榮泰：

立法院長選舉過程中，在與黃珊珊委員唯一一次的見面中，我在各種討論裡面，都是以游錫堃先生作為院長唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃先生當院長以外的任何選項。

1月23日

醫界大老陳永興：

下午前往黃國昌的辦公室拜訪、互相交換意見也期勉他善盡監督制衡責任，扮演就事論事忠誠的反對黨角色，該與執政黨合作對台灣有利的就合作，該扮演清道夫角色的時候就努力揭。

1月25日

醫界大老陳永興：

前往賴清德副總統官邸，除了恭賀他順利當選承擔重任，也互相對未來政局交換了意見，我建議賴清德是否在國會尋求綠白合作得可能性、讓政局穩定，朝野政黨能夠競爭又合作發揮國會正常功能。而當天賴副總統釋出善意，強調未來會廣納各界意見和人才，打造全民政府謀求全民最大利益，也不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。

同天下午，前往柯文哲老師張金堅教授的基金會拜訪，請張教授轉達賴清德主席的善意，希望柯主席也共同努力來建立良性政競爭與合作的可能性。當時張金堅教授非常認同本人想法，也允諾傳達此正向消息。第二天一早，張教授就回訊已獲柯主席善意回應，大家願共同努力。

1月26日

醫界大老陳永興：

柯文哲與民眾黨團開會後，對外宣布邀請國民兩黨有意參選立法院長、副院長的參選人，前往民眾黨團拜會交換意見。雖然國、民兩黨之內都有不同意見的反對雜音，但韓國瑜馬上積極回應，而游錫堃也釋出善意說拜訪選民是該做的事。

1月30日

醫界大老陳永興：

民眾黨團召開記者會公開宣布，將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票過，民眾黨將退出第二輪投票。至此本人與張教授都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就沒有再作任何的溝通協調了。

1月31日

民眾黨：

19:00–廖紫岑、林煜喆以代表民進黨高層說客身分至柯文哲辦公室

廖紫岑、林煜喆在辦公室裡打電話給陳永興，那時候柯文哲才跟陳永興有第一通電話的交流，在那通電話前後，柯文哲本人都沒有陳永興的手機。兩位說客傳話，民進黨願意支持黃珊珊，但希望民眾黨無條件支持他們推的副手人選蔡其昌。柯文哲則回應，黨團已決議的事，不可能承諾任何事情。

然而，兩名說客的背景，黃國昌指出，是由總統府秘書長林佳龍派來的，其中，前民進黨主席卓榮泰也曾在日前涉入遊說白營的行動，此事也顯現民進黨內對閣揆寶位的鬥爭。

：黃國昌2月3日表示，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表總統府祕書長林佳龍來，林為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的前立法院長游錫堃都可以背叛，讓人為游院長深感不值。不過林佳龍也發出聲明駁斥。

21:30–張金堅醫師來電

張金堅說陳永興很急著找柯文哲，同時綠營的中間人也不斷打電話來，陳永興希望跟柯文哲再度通話，可是中間都沒有接上，後來柯文哲又接到中間人傳來的陳永興電話號碼，這時柯文哲才又打給陳醫師。柯文哲再次跟陳永興說，這件事情黨團有決議，不可能自己作主，會把這訊息告訴黨團成員，包括8名立委以及還有重要幹部，

22:00–白營內部會議

10點多開了內部視訊會議。會議內容討論綠綠營願意把票投給黃珊珊，但有條件，此外，很重要部分是白營也要預判，到底未來有哪幾種投票可能性？這時候立委才知道怎麼投票。柯文哲強調，他也有透過簡訊明確表態，民眾黨會在院長選舉中，投給黃珊珊，至於副院長的投票意向，則會看院長選舉的結果決定，不會投新潮流。

醫界大老陳永興：

傍晚用餐時間接到柯主席電話問，「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」由於事關重大，我緊急連絡賴清德副總統，賴得知後回應「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」

「我跟柯主席電話確認副院長人選有無條件，因民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，當時和我用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，我還讓逸民兄與柯主席談話。電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，我回覆賴清德，之後藍綠經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識。」

「當柯主席和賴主席都回傳雙方黨團决定之後，當時已經是晚上11點多了，我想睡了就回傳兩位主席『互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！』」

ET快訊
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身
快訊／巴黎車站爆「持刀砍人」！　男朝人群狂刺
快訊／饒河夜市旁死亡車禍　聯結車輾斃騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

快訊／饒河夜市附近死亡車禍！聯結車右轉撞倒機車　騎士慘遭輾斃

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：當代政治複雜「你們真的不適合」

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

批黃國昌「別老搞加蔥行徑」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會？

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

快訊／饒河夜市附近死亡車禍！聯結車右轉撞倒機車　騎士慘遭輾斃

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：當代政治複雜「你們真的不適合」

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

批黃國昌「別老搞加蔥行徑」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會？

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

還未下架！台糖豬驗出瘦肉精　王鴻薇批：吃下去的政府和台糖負責？

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

女賊開BMW！西塭仔漁港狂偷烏魚子+魚蝦　漁民損失2萬元嘆年難過

Q萌泰迪熊遊屏東　熱博迎春2／3熱鬧開幕

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

政治熱門新聞

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：被動被告知

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

韓國瑜當選「罷免立法院長」成熱搜　綠委揭法令：院長沒法規可罷免

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

即／饒河夜市附近死亡車禍！聯結車右轉輾斃騎士

綠白喬院長！中間人代表民進黨高層是誰？　黃國昌爆：是林佳龍

藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信

一生致力社福工作！　前新北社會局長張錦麗昨晚病逝

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　綠讚「國會活字典」：嫻熟議事也懂實務

柯文哲曝：綠營中間人要求聯繫「他」

更多熱門

相關新聞

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

對於民眾黨團總召黃國昌爆料，國民黨團總召傅崐萁向他表示，已與民進黨團總召柯建銘談好是2月23日開議，他立刻直言「我反對！」並喊話2月6日開議，且底線是2月16日。民進黨立委林俊憲3日在臉書發文痛批，麻煩社會化一點，「不要老是搞什麼早你一週的加蔥行徑」，不然他提議立委別休年假，初一大家拜個年就繼續來開會，「加蔥加到滿」。

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

理解吳崢只得到片段資訊　柯文哲：抱歉還是考慮要告你

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

電話中主動提珊昌配？　柯文哲：只是確認中間人的提案、有表明要討論

吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

陳智菡還原院長選舉前一晚！　民眾黨開內部會議

陳智菡還原院長選舉前一晚！　民眾黨開內部會議

關鍵字：

陳永興民眾黨黃國昌柯文哲卓榮泰賴清德

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面