1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

▲民眾黨主席柯文哲、總統當選人賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者詹宜庭、石嘉豪／台北報導

立法院龍頭之戰已落幕，但卻衍生案外案！綠白之間針對誰主動來電喬國會正副院長人選一事，陷入各說各話的局面。過程中，可以發現居中運作的人非常多，甚至還牽涉民進黨的閣揆之爭？！《ETtoday新聞雲》為您整理，總統大選後，民進黨失去國會多數，對於立法院正副院長選舉一役，有心人士極力奔走想促成「綠白合」，而關鍵的1月31日那一夜，雙方陣營交手高潮迭起，但卻陷入「電話羅生門」的爭議，之後綠白可能因此對簿公堂。

1月23日前

卓榮泰：

立法院長選舉過程中，在與黃珊珊委員唯一一次的見面中，我在各種討論裡面，都是以游錫堃先生作為院長唯一人選來進行討論，並沒有提到游錫堃先生當院長以外的任何選項。

1月23日

醫界大老陳永興：

下午前往黃國昌的辦公室拜訪、互相交換意見也期勉他善盡監督制衡責任，扮演就事論事忠誠的反對黨角色，該與執政黨合作對台灣有利的就合作，該扮演清道夫角色的時候就努力揭。

1月25日

醫界大老陳永興：

前往賴清德副總統官邸，除了恭賀他順利當選承擔重任，也互相對未來政局交換了意見，我建議賴清德是否在國會尋求綠白合作得可能性、讓政局穩定，朝野政黨能夠競爭又合作發揮國會正常功能。而當天賴副總統釋出善意，強調未來會廣納各界意見和人才，打造全民政府謀求全民最大利益，也不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。

同天下午，前往柯文哲老師張金堅教授的基金會拜訪，請張教授轉達賴清德主席的善意，希望柯主席也共同努力來建立良性政競爭與合作的可能性。當時張金堅教授非常認同本人想法，也允諾傳達此正向消息。第二天一早，張教授就回訊已獲柯主席善意回應，大家願共同努力。

1月26日

醫界大老陳永興：

柯文哲與民眾黨團開會後，對外宣布邀請國民兩黨有意參選立法院長、副院長的參選人，前往民眾黨團拜會交換意見。雖然國、民兩黨之內都有不同意見的反對雜音，但韓國瑜馬上積極回應，而游錫堃也釋出善意說拜訪選民是該做的事。

1月30日

醫界大老陳永興：

民眾黨團召開記者會公開宣布，將推出黃珊珊委員競選立法院長，如第一輪投票過，民眾黨將退出第二輪投票。至此本人與張教授都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就沒有再作任何的溝通協調了。

1月31日

民眾黨：

19:00–廖紫岑、林煜喆以代表民進黨高層說客身分至柯文哲辦公室

廖紫岑、林煜喆在辦公室裡打電話給陳永興，那時候柯文哲才跟陳永興有第一通電話的交流，在那通電話前後，柯文哲本人都沒有陳永興的手機。兩位說客傳話，民進黨願意支持黃珊珊，但希望民眾黨無條件支持他們推的副手人選蔡其昌。柯文哲則回應，黨團已決議的事，不可能承諾任何事情。

然而，兩名說客的背景，黃國昌指出，是由總統府秘書長林佳龍派來的，其中，前民進黨主席卓榮泰也曾在日前涉入遊說白營的行動，此事也顯現民進黨內對閣揆寶位的鬥爭。

註：黃國昌2月3日表示，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表總統府祕書長林佳龍來，林為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的前立法院長游錫堃都可以背叛，讓人為游院長深感不值。不過林佳龍也發出聲明駁斥。

21:30–張金堅醫師來電

張金堅說陳永興很急著找柯文哲，同時綠營的中間人也不斷打電話來，陳永興希望跟柯文哲再度通話，可是中間都沒有接上，後來柯文哲又接到中間人傳來的陳永興電話號碼，這時柯文哲才又打給陳醫師。柯文哲再次跟陳永興說，這件事情黨團有決議，不可能自己作主，會把這訊息告訴黨團成員，包括8名立委以及還有重要幹部，

22:00–白營內部會議

10點多開了內部視訊會議。會議內容討論綠綠營願意把票投給黃珊珊，但有條件，此外，很重要部分是白營也要預判，到底未來有哪幾種投票可能性？這時候立委才知道怎麼投票。柯文哲強調，他也有透過簡訊明確表態，民眾黨會在院長選舉中，投給黃珊珊，至於副院長的投票意向，則會看院長選舉的結果決定，不會投新潮流。

醫界大老陳永興：

傍晚用餐時間接到柯主席電話問，「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」由於事關重大，我緊急連絡賴清德副總統，賴得知後回應「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問「如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」

「我跟柯主席電話確認副院長人選有無條件，因民眾黨團召集人黄國昌曾公開說不願投蔡其昌委員，所以請柯主席確認，當時和我用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，我還讓逸民兄與柯主席談話。電話中獲得柯主席同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，我回覆賴清德，之後藍綠經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識。」

「當柯主席和賴主席都回傳雙方黨團决定之後，當時已經是晚上11點多了，我想睡了就回傳兩位主席『互相尊重，感謝雙方的善意努力，我們盡力了就託付給上帝吧，期望上帝賜福台灣！』」