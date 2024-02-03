日本AV界危機！女優爆片商減少拍片　達人曝3點嘆：萎縮可預見

▲AV達人一劍浣春秋。（圖／豈有此呂）

記者鄺郁庭／綜合報導

AV達人「一劍浣春秋」2日發文，指出AV界有大危機，「片商正在減少拍片」。因為有AV女優聽說，某家片商過去每月可以發到100支作品，現在下滑到一個月約60部，其他片商似乎也減少拍攝作品數量，取而代之的是精選輯。一劍浣春秋就曝光別人分析的3原因，認為AV界逐漸萎縮是可以預見的趨勢，但也惋惜「這樣不好啦！」

一劍浣春秋12日在《Play NO.1》發文，雖然他沒聽到業界人士的說法，不過有看到AV女優藤木紗英在X貼文（原推特），稱AV作品數量大幅減少，「她說自己聽到過去某家每個月會發100支作品的片商，現在下滑到只拍60支左右，其他片商也都減少了拍攝作品的數量，取而代之的是更多的精選輯〜」

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一劍浣春秋實際觀察，覺得確實有片商的出片量明顯變少，「去年9月，兩個主要發片檔期，這家片商可以一口氣發20支作品，但到了2月，現在兩個檔期加起來只有8支作品」，其中一支還是精選輯。

至於為何會出現這種狀況？他就看了「AV速報」的分析，首先是新法影響，賦予女優太大權力，可以任意毀約、不必賠償，加上對發片時間有嚴格限制，簽約後一個月才能拍片，四個月後才能發片，等於女優拍了一部作品，半年後才會上市，這對金流影響相當大。

再來，新法令業界步調大亂，片商調整時，要消化先前被喊卡的拍攝計畫。最後，因為現在新片賣得不好，金流又要被卡半年，片商越來越依賴精選輯，且精選輯不用什麼成本，不僅比較好賺而且爆發力也不弱。

一劍浣春秋就坦言，「看完我覺得挺糟糕的，拍片激減代表新片會少很多很多，沒了新片最好還有那麼多片子可以編輯做精選輯」，直呼AV界逐漸萎縮是可以預見的趨勢，「這樣不好啦！」