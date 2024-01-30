A片都買正版　見女友玩遊戲「1原因」怒分手！一票驚：是個狠角色

▲男友憤而提出分手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，最近在玩一款遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），男友某天主動找她聊遊戲的事情，兩人越聊越起勁，男友突然說這款遊戲抄襲寶可夢，認為她的行為助長抄襲；原PO也提到，男友很重視版權問題，連A片都是買正版，但她沒想到男友居然因此提出分手，「他覺得我們價值觀差太多」。

女網友在Dcard發文，男友平時沒有玩遊戲，最近突然主動聊起《幻獸帕魯》，她開心分享遊戲相關內容，兩人談得很愉快；話鋒一轉，男友突然說，「這款遊戲抄襲成這樣怎麼還這麼多人玩」，認為女友玩遊戲的行為是在助長抄襲，但原PO卻認為還好，「這跟純粹抄襲感覺不太一樣，把很多遊戲的精髓砸在一起也算有下心思」。

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男友接著回「抄襲還有分純不純粹喔，那載盜版A片的人都說他們只是載下來參考一下就好啦」，聽到男友口氣不耐煩，她火氣也跟著上來，男友沉默1分鐘後，丟下一句「跟沒道德感的人溝通完全沒意義」，便轉頭甩門走人，留下滿臉問號的原PO。

但最讓她傻眼的是，男友居然因此提出分手，「他覺得我們價值觀差太多，考慮到要走長遠的話不適合」。原PO也提到，「補充一下，男友看A片都是用買的，數位跟實體片都有」。

▲原PO看到分手訊息超傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）



貼文一出，網友認為兩人的確不適合，「真的就價值觀的問題，所以他不能接受就分手而已，沒有誰對誰錯」、「就是價值觀不合，遊戲雖然是合法的，但確實有抄襲爭議」、「會買正版A片代表他真的很在乎版權問題，妳就剛好踩雷而不自知，價值觀差異真的大，分手也好，不然以後還有得吵」。

此外，網友看到原PO男友買正版A片，紛紛驚呼「A片都買正版的人，真的很厲害，佩服」、「正版A片，請收下我的尊敬」、「A片用買的？在這裡跟他敬禮」、「這輩子第一個聽過A片全部看正版的人」、「他連A片都用買的，道德感很強，確實會對妳的行為生氣吧」、「A片用買的人還是值得尊敬的」。