　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美大學校長拍AV！與妻經營色情頻道「放送性愛片」　遭董事會辭退

▲▼ 美大學校長拍AV！與妻經營色情頻道「放送性愛片」　遭董事會辭退 。（圖／翻攝uwlax.edu）

▲威斯康辛大學拉克羅斯分校校長喬高爾爆出「拍色情片」的醜聞。（圖／翻攝uwlax.edu）

記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛大學拉克羅斯（La Crosse）分校校長喬高爾（Joe Gow）27日遭董事會解僱，因為他與妻子在過去幾個月內經營成人頻道與色情片網站，包括OnlyFans、Pornhub等，內容為2人的性愛過程，一些影片甚至累積逾20萬次觀看。

威斯康辛大學董事會聲明，「最近幾天，我們了解到喬高爾先生的特定行為讓大學遭受嚴重聲譽傷害」，並且形容其行徑「令人憎惡」。董事會主席凱倫（Karen Walsh）指控，喬高爾對於自己被託付的角色展現出「魯莽地忽視」，已經聘請外部律師事務所進行詳細調查。

《紐約郵報》、《米爾瓦基哨兵週刊》報導，63歲的喬高爾與妻子以「性感快樂的夫妻」為名稱，在多個A片網站經營頻道。他們本月稍早還另創YouTube頻道「性感健康的烹飪」，邀請成人影視明星一起煮飯，節目尾聲3人會一起互動曖昧地退場。

此外，喬高爾的妻子卡門更是威斯康辛大學體系的遴選委員會主席，他們使用筆名合撰2本書，描述夫妻倆在A片產業的非傳統關係，分別於2015年與2018年出版。在其中一本書中，2人坦言，「如果我們的同輩知道我們在做什麼，醜聞肯定隨之而來。」

今年8月，喬高爾宣布計畫在本學年結束後退休，並以一般教職員身分重返教職，擔任傳播學教授。他當時和學生報紙《每日紅衣主教》表示，很期待花更多時間與妻子待在一起，2人打算寫一本烹飪書，或許還會拍影片上傳到網路。

喬高爾被解僱後接受《密爾瓦基報》採訪表示，雖然自己確實在A片裡露臉，但「沒有任何事情提到威斯康辛大學，也沒有任何事情提到校長（的職務）。」他過去一直想要隱瞞這件事，但最近決定改變態度，因為「想對於這些言論自由的問題更開放一點」。

2018年，喬高爾也曾引發爭議。他動用5000美元的學校資金，邀請美國傳奇成人女星哈特莉（Nina Hartley）到校進行90分鐘演講，在受到強烈反彈後出面道歉，並承諾將自掏腰包把那筆錢還給學校。

ET快訊
快訊／國三生遭割喉亡　廢死聯盟發聲了
謝忻陷醜聞4年　「4收入全斷」揹房貸慘況曝
台灣首富妻被坑5千萬　名媛騙徒重判10年還須全吐還
五月天疑遭施壓　國台辦回應了
分隊長救火殉職！弟「手捧牌位」一臉哀戚進靈堂
北捷「這1站」最冷門！一天僅4537人次進出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美大學校長拍AV！與妻經營色情頻道「放送性愛片」　遭董事會辭退

禁不起激將法！少年「抹汽油自焚」燒成火人　搖擺四肢跳水滅火

快訊／北海道外海發生規模6.4強震　最大震度3

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

女頭等艙遭男乘客「手伸胯下」侵犯　怪空姐只給酒不救：至少9杯

當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心

韓警辦案「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長不認錯：我不同意

紅遍黑白兩道！克拉克手槍發明人94歲辭世　336億身家留小51歲嫩妻

22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

美大學校長拍AV！與妻經營色情頻道「放送性愛片」　遭董事會辭退

禁不起激將法！少年「抹汽油自焚」燒成火人　搖擺四肢跳水滅火

快訊／北海道外海發生規模6.4強震　最大震度3

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

女頭等艙遭男乘客「手伸胯下」侵犯　怪空姐只給酒不救：至少9杯

當眾求婚糗爆了！他被女友哀求「快站起來」　尷尬跪60秒死心

韓警辦案「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長不認錯：我不同意

紅遍黑白兩道！克拉克手槍發明人94歲辭世　336億身家留小51歲嫩妻

22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

55688推「跨年應援車隊」　金讚汽車保修提供多項優惠

證交所公布六檔注意股　芯鼎當沖佔比過高上榜

外媒稱五月天遭陸施壓　陸委會查證中：相信五月天必不致附和中共

玖鼎電力明年Q1上市　台電大單助攻估2025產能翻倍

快訊／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲：以暴不能止暴

台北車展／TOYOTA氫氣巴士＆Hino電動貨車亮相　露營車2月上市

金鐘獎主持舒夢蘭下水瘦一圈！　撞見「大翅鯨求偶起衝突」珍貴畫面曝光

痛失丈夫李善均…　田慧振新作《Cross》宣布延期上映

幫煮午餐！公公誇好吃...婆婆竟「狠賞她1巴掌」　結局逆轉超驚人

台中人氣韓式豆腐鍋明年1／15插旗高雄　開幕這8天鍋類買一送一

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

國際熱門新聞

李善均慘遭逼死！韓警犯「兩大致命錯誤」

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

勒索李善均鉅款！28歲女「抱娃出庭」受審

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

國際油價下跌　從1個月高位回落

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

快訊／北韓官媒：金正恩下令軍隊加快戰爭準備

節儉拚29年剛買屋！新加坡46歲男車禍亡

韓警辦案疏失害死李善均　警察廳長不認錯

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

李善均涉毒遭調查後輕生 　檢警、媒體挨批

路透：五月天遭施壓　選舉前表態支持一中

是誰害死李善均？媒體獵巫搶快加速社死

李善均輕生！同學盼南韓社會：勿多做譴責

更多熱門

相關新聞

女頭等艙被男「手伸胯下」侵犯　空姐給酒不救

女頭等艙被男「手伸胯下」侵犯　空姐給酒不救

美國一名坐在頭等艙的女子起訴美國聯合航空公司(United Airlines)，因為空姐提供大量酒精給她隔壁男乘客，導致對方酒後亂性，整個航程中一直對她毛手毛腳，不但把手放在她腿上，甚至還往胯下摸過去，試圖強吻她，讓她嚴重精神受創。

傳特斯拉金屬爪插進人體　工程師噴血

傳特斯拉金屬爪插進人體　工程師噴血

CNN列2024旅遊遺珠　象鼻岩上榜

CNN列2024旅遊遺珠　象鼻岩上榜

全球富豪2023更有錢了　馬斯克穩居榜首

全球富豪2023更有錢了　馬斯克穩居榜首

結婚紀念日當天　女跳結冰河中救狗消失

結婚紀念日當天　女跳結冰河中救狗消失

關鍵字：

北美要聞AV威斯康辛大學拉克羅斯分校A片

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面