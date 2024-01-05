　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

▲▼林嘉凌薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

▲薔薔挨告妨害名譽等罪，檢方給予不起訴處分。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）因作風大膽嗆辣，受大批粉絲喜愛，她2022年間控訴，曾遭兩名友人用她的名義接了A片，還有一名前助理會偷錢，事後3人向她提告妨害名譽、恐嚇等罪。日前台北地檢署偵結，認為罪證不足，給予薔薔不起訴處分。

根據檢方調查，2019年2月間、2011年10月間她分別與鄭姓、陳姓友人約定，由2人擔任她演藝工作的聯繫窗口，替她接洽表演、通告或業配廠商，並洽談合約條件、簽訂契約，另名劉姓女子則是自2022年4月中旬起，擔任薔薔的助理。

薔薔2022年5月中旬接受周刊專訪時稱，平常演藝工作忙，沒時間管理公司，才會找2名友人幫忙，但營運2個多月就出現問題，因她不計較錢也不會看帳，所以才找信任的朋友幫忙，沒想到對方花錢卻像無底洞一樣。

另外，薔薔也在節目、專訪、及個人臉書上稱，兩名友人幫她接色情相關工作，「他們為了要賺錢，把我賣了都無所謂，還用我的名義接了A片」、「A片你也給我接」、「廠商付的錢他都A起來」。

▲薔薔專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲薔薔在專訪中透露，2名友人替她接拍A片。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

除此之外，薔薔還稱，徵到一個「會偷錢的助理」，對方不僅偷偷從皮夾抽錢、偷化妝品，就連她的通告費都被整包帶走，薔薔更曾在影片中嗆聲，「我跟你講助理啊，你自己看著辦啊」、「我就讓你好看，讓全世界知道你就是小偷，連我的化妝品都敢偷」等。被薔薔點名的3人見到報導及相關言論後，分別提告誹謗、妨害名譽、恐嚇危害安全等罪。

薔薔挨告後表示，上述內容都只提到有人、朋友、他們、他、阿貓、阿狗或職稱助理等，並沒有寫出對方的姓名，另外2人確實有向廠商收取商品等，有對話紀錄可證明。

▲薔薔專訪。（圖／記者林敬旻攝）

台北地檢署調查後，認為助理只是普遍的職稱，單看職稱無法知道劉姓助理的全名及真實身分，也沒有辦法從薔薔的言論中知道究竟是何人，而薔薔是演藝人員，屬於公眾人物，談論的內容與影視傳播相關工作、合作廠商的公共利益有關，並非僅涉於私德。

北檢認為，薔薔說，2名友人經營工作室後出現問題、花錢像無底洞等，只是對合作經營演藝工作的問題、財務狀況發表個人主觀看法，至於幫接A片部分，2名友人確實曾接洽A片廠商的影片拍攝工作，腳本中還有「你知道XX（A片廠商名稱） APP裡面的A片有多好看嗎？」等內容，工作也有成人影星參與，認定薔薔的指控「顯非子虛」，給予不起訴處分。

ET快訊
2024超強請假攻略！　最狂連休12天
身分證拿出來！　這天生日吃Buffet買1送1
快訊／日航飛機殘骸拆一半　突起火冒黑煙！
快訊／北韓突發射200枚砲彈！　南韓「緊急疏散」居民
急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」
3張千萬+2張200萬大獎！　陽明交大師生曝「可能原因是祂」
快訊／侯友宜「凱旋苑」青年社宅方案出爐　8日即開放申請
林襄「我跟她表姐妹」同框Wendy！追問：一年幾次　害羞招了
武陵農場變「冰雪奇緣王國」！　水晶花、冰柱美翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

桃園工安意外工人摔傷腦出血　勞動局開罰營造商15萬+限期改善

高雄驚悚車禍！男騎士擦撞貨櫃車「捲車底」　命大逃死瞬間曝

高雄通緝犯新北訪友未遇　暫住摩鐵遇警臨檢...桌上還擺著毒品

3次1000萬+2次200萬大獎！陽明交大帶偏財　師生曝可能原因是祂

5屁孩飆車+放鞭炮！「一原因」被送少年法庭　最高再開罰31萬

校園假裝運動「騷擾跟蹤女大生」　台南無聊黑衣男身影曝光

詐貸女王慘了！灌水炒作58戶凶宅爛屋詐貸8.4億...68人遭起訴

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

桃園工安意外工人摔傷腦出血　勞動局開罰營造商15萬+限期改善

高雄驚悚車禍！男騎士擦撞貨櫃車「捲車底」　命大逃死瞬間曝

高雄通緝犯新北訪友未遇　暫住摩鐵遇警臨檢...桌上還擺著毒品

3次1000萬+2次200萬大獎！陽明交大帶偏財　師生曝可能原因是祂

5屁孩飆車+放鞭炮！「一原因」被送少年法庭　最高再開罰31萬

校園假裝運動「騷擾跟蹤女大生」　台南無聊黑衣男身影曝光

詐貸女王慘了！灌水炒作58戶凶宅爛屋詐貸8.4億...68人遭起訴

快訊／「最年長迪士尼演員」格莉妮絲約翰斯離世！　享嵩壽100歲

阿聯酋航空最新限時優惠　飛羅馬、蘇黎世3萬元有找

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

才新婚半年！黃尚禾「突暴怒狠砸玻璃杯」　李千娜挺孕肚淚崩

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

新北第9選區政見！林德福打黑金、莊銘淵重開機、陳愷寧列永和問題

草神／司馬中原赴天講鬼　「平凡恐怖」與伊藤潤二相稱

基隆立委候選人提「另類政見」吸睛　向神明討房屋稅、罰寫道德經

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

台積電女副理4度洩密給男友　遭起訴下場曝光

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

控2好友出賣「幫接A片」！薔薔挨告結果出爐

即／國1岡山段「4車追撞」1人送醫

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

更多熱門

相關新聞

薔薔素顏現蹤百貨「白T裡面沒穿內衣」

薔薔素顏現蹤百貨「白T裡面沒穿內衣」

女星薔薔（林嘉凌）作風辛辣、豪爽，私下性格也十分大方灑脫，深受大批粉絲喜愛。男星阿虎（吳致任）就分享，數年前曾與薔薔相約吃飯，當時女方素顏、穿著白色T恤又沒穿內衣，與平時樣貌呈現極大落差，讓他一度完全認不出來，「她私底下其實真的是一個大哥。」

大學校長拍AV　遭董事會辭退

大學校長拍AV　遭董事會辭退

誆「議員團隊」詐財騙色　惡男出庭被嗆

誆「議員團隊」詐財騙色　惡男出庭被嗆

即／小玉「換臉A片」撈千萬　二審判決出爐

即／小玉「換臉A片」撈千萬　二審判決出爐

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

關鍵字：

薔薔A片偷錢助理

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

基隆「類富士山照」萬人朝聖

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

周杰倫一張照片回擊了

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面