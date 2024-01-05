控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

▲薔薔挨告妨害名譽等罪，檢方給予不起訴處分。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）因作風大膽嗆辣，受大批粉絲喜愛，她2022年間控訴，曾遭兩名友人用她的名義接了A片，還有一名前助理會偷錢，事後3人向她提告妨害名譽、恐嚇等罪。日前台北地檢署偵結，認為罪證不足，給予薔薔不起訴處分。

根據檢方調查，2019年2月間、2011年10月間她分別與鄭姓、陳姓友人約定，由2人擔任她演藝工作的聯繫窗口，替她接洽表演、通告或業配廠商，並洽談合約條件、簽訂契約，另名劉姓女子則是自2022年4月中旬起，擔任薔薔的助理。

薔薔2022年5月中旬接受周刊專訪時稱，平常演藝工作忙，沒時間管理公司，才會找2名友人幫忙，但營運2個多月就出現問題，因她不計較錢也不會看帳，所以才找信任的朋友幫忙，沒想到對方花錢卻像無底洞一樣。

另外，薔薔也在節目、專訪、及個人臉書上稱，兩名友人幫她接色情相關工作，「他們為了要賺錢，把我賣了都無所謂，還用我的名義接了A片」、「A片你也給我接」、「廠商付的錢他都A起來」。

▲薔薔在專訪中透露，2名友人替她接拍A片。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

除此之外，薔薔還稱，徵到一個「會偷錢的助理」，對方不僅偷偷從皮夾抽錢、偷化妝品，就連她的通告費都被整包帶走，薔薔更曾在影片中嗆聲，「我跟你講助理啊，你自己看著辦啊」、「我就讓你好看，讓全世界知道你就是小偷，連我的化妝品都敢偷」等。被薔薔點名的3人見到報導及相關言論後，分別提告誹謗、妨害名譽、恐嚇危害安全等罪。

薔薔挨告後表示，上述內容都只提到有人、朋友、他們、他、阿貓、阿狗或職稱助理等，並沒有寫出對方的姓名，另外2人確實有向廠商收取商品等，有對話紀錄可證明。

台北地檢署調查後，認為助理只是普遍的職稱，單看職稱無法知道劉姓助理的全名及真實身分，也沒有辦法從薔薔的言論中知道究竟是何人，而薔薔是演藝人員，屬於公眾人物，談論的內容與影視傳播相關工作、合作廠商的公共利益有關，並非僅涉於私德。

北檢認為，薔薔說，2名友人經營工作室後出現問題、花錢像無底洞等，只是對合作經營演藝工作的問題、財務狀況發表個人主觀看法，至於幫接A片部分，2名友人確實曾接洽A片廠商的影片拍攝工作，腳本中還有「你知道XX（A片廠商名稱） APP裡面的A片有多好看嗎？」等內容，工作也有成人影星參與，認定薔薔的指控「顯非子虛」，給予不起訴處分。