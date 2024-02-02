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監理站國道中壢服務區交通安全宣導　期全民平安過好年

▲中壢監理站國道中壢服務區交通安全宣導

▲中壢監理站國道中壢服務區交通安全宣導。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節前夕，為紓緩各景點的人車流，公路局中壢監理站攜手相關單位，2日於國道中壢服務區進行 113年春節連續假期交通安全宣導，籲請民眾春節連續假期善用大眾運輸疏運計畫、於路口停讓、拒絕疲勞駕駛及提升各項交通安全觀念，期駕駛人養成良好的行車習慣，全民過好年。

中壢監理站站長吳金全鼓勵返鄉或出遊時多多利用公共運輸工具，降低交通壓力，並建議使用iBus app查詢交通資訊，以便及時掌握行程動態；另交通部公路局於春節連續假期(113年2月7日至2月14日) 推出88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折優惠，另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵在10小時內轉乘在地公路客運享有1段票或基本里程免費。

▲中壢監理站國道中壢服務區交通安全宣導

吳金全站長同時提醒駕駛朋友，駕車行經路口應遵守「慢看停」的步驟，而行人於路口亦應遵守「停看聽」的原則，路口停讓對於營造交通安全相當重要，希望藉由此次交通安全宣導活動，強化駕駛人路口停讓交通安全信念，以保障用路人安全。

▲中壢監理站國道中壢服務區交通安全宣導

另外，隨著春節腳步接近，民眾宴席飲酒頻率增加，提醒駕車赴約時千萬不可飲酒，如有飲酒務必搭乘公共運輸、請親友接送或利用代客駕駛服務等方式返家，勿因為一時方便酒駕，而使自己及他人陷入危險。包括：公路局中壢監理站、國道公路警察局第一公路警察大隊、高速公路局中壢服務區等相關單位，攜手舉辦113年春節連續假期交通安全宣導活動。

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