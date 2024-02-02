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消防小小兵　救災救謢我最行體驗活動

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動，消防弟兄利用勤餘時間，特製小朋友喜愛的｢消防知識扭蛋機｣，透過正確回答扭蛋裡宣導題目，即可獲獎勵的方式，讓小朋友更投入闖關活動，使孩童從遊戲中獲得防災正確的觀念。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化分隊長謝智任說明此次共設計3個體驗關卡，包含各式消防裝備及車輛介紹、救護及防火防災觀念宣導。過程中，老師及小朋友都穿上帥氣的消防衣，體驗消防員出勤時身上實際承載的裝備重量，藉以體認消防工作的辛勞，也讓小朋友嘗試CPR與滅火器操作。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，消防小小兵系列活動以學童為主軸，此次搭配特別設計的闖關與扭蛋機有獎徵答活動，將火災避難觀念、滅火器使用、爆竹煙火施放及避免一氧化碳中毒等觀念融入其中，讓孩子不僅可獲得防災知識又可得到獎品，可說是滿載而歸。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，此次活動深受孩童喜愛，有獎徵答題目包含居家防火知識、住警器介紹等，都是目前防災宣導重點項目。消防人員們發揮巧思與創意製作｢消防扭蛋機｣，除可吸引小朋友目光外，更能提升防火宣導的質與量。另外呼籲年節將至，應特別注意居家用火、用電及瓦斯使用安全，同時家長應約束孩童勿隨地燃放爆竹煙火，以期在大家的共同努力下，過個喜氣洋洋的春節假期。

▲台南市消防局第四大隊善化消防分隊，2日攜手吉的堡美語學校南科分校，舉辦「消防小小兵，救災救護我最行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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