安全FUN寒假　南消五大辦消防體驗宣導活動

▲台南市消防局第五救災救護大隊，首次結合歸仁區公所與歸仁分局，一同辦理「安全FUN寒假，職業體驗宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊，為提升學齡孩童居家防火、防災及逃生觀念，27日上午9至12時於歸仁分隊辦理「安全FUN寒假，職業體驗宣導活動」，首次結合歸仁區公所與歸仁分局一同辦理。

歸仁區公所特別針對防災背包（儲糧）、抗震保命3步驟、全民防災e點通及登革熱防疫等進行宣導；歸仁分局則是針對交通安全及犯罪預防進行宣導，希望透過親子同樂趣味方式達到宣導目的，也讓市民們更了解公所、警察及消防三種職業的辛勞，一旦災害與治安事件發生時，有能力因應或尋求協助。

歸仁分隊宣導活動，上午9時準時在分隊廣場舉行。雖然天氣寒冷，家長還是熱血的攜帶家裡寶貝們前來參加，主題有小小消防衣、小小警察服著裝、消防工作體驗、CPR+AED、防災知識宣導及有獎徵答，歸仁區公所朱雅宏區長也特地前來鼓勵並與現場的大小朋友一起學習消防與救護知識、了解警察守護民眾的活動，同時宣導居家防災觀念，對相關知識向下紥根表示肯定與感謝。

市長黃偉哲表示，透過親子共同參與，以實際行動學習防災、交安、治安知識，加強各種事件應變推演，事前充分準備、分析危急程度、正確迅速應變，提昇相關知識及技能，讓生活更加安全。另外「2024台灣燈會在台南」，主燈「龍來台灣」，歡迎大家今年春節來台南賞燈，並預祝各位市民龍年行大運。

消防局長李明峯表示，正值寒假期間，學齡孩童放假在家，孩童的居家防火知識更是重要，第五大隊辦理職業體驗宣導活動，地方群組反應熱烈，名額上線不到10分鐘就被搶光，這次宣導除了讓市民了解消防人員辛勞外，更重要是親子一同參與，增進親子關係，也加深親子的防災知識。年關將近，防災不打烊，繼續守護市民安全。